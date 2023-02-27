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Enkazdan çıkarılan kedi, İzmir'deki sahibini bekliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'daki bir enkazdan sarsıntının 20. gününde kurtarılan kedi, İzmir'de olduğu belirlenen sahibine kavuşmayı bekliyor

Giriş: 27.02.2023 - 14:06 | Güncelleme: ABONE OL
Enkazdan çıkarılan kedi, İzmir'deki sahibini bekliyor
Enkazdan çıkarılan kedi, İzmir'deki sahibini bekliyor
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AA

Depremlerin ardından Malatya'da üç katlı binanın enkazından 25 Şubat Cumartesi günü çıkarılarak Malatya Büyükşehir Belediyesi Barınağı'na getirilen kedinin tedavisi sürüyor.

Burada serum bağlanan ve kontrolleri yapılan kedi, eski hareketli günlerine kavuştu. Ekipler, depremde evi hasar gördüğü için İzmir'e gittiği öğrenilen kedinin sahibine ulaşarak "Kediniz güvende, bilginiz olsun" haberini iletti.

"ÇOK BÜYÜK SEVİNÇ YAŞIYORUZ"

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Başkanı Mehmet Hanifi Acar, depremde insanların hayatlarını kaybettikleri gibi hayvanların da enkaz altında kaldığını söyledi.

Gelen her ihbarı değerlendirdiklerini, enkaz altındaki hayvanları da kurtarmak için özel ekip kurulduğunu belirten Acar, "Bu kedimiz de diğer canlarımız gibi enkazdan çıkarılarak buraya getirildi. Nasıl ki arama kurtarma ekipleri insanları enkazdan kurtardıklarında çok büyük sevinç duyuyorlarsa bizler de hayvanseverler ile beraber enkazdaki herhangi bir hayvanımızı kurtardığımızda çok büyük sevinç yaşıyoruz" dedi.

"BU CANLARIN ENKAZDAN ÇIKARILMASI BİZE UMUT OLDU"

Acar, kurtarılan her hayvanın kendilerine umut olduğunu ifade etti.

Enkazdan 20. gün çıkarılan kedinin ise morallerini yükselttiğini dile getiren Acar, şöyle konuştu:

"Bu canların enkazdan çıkarılması bize umut oldu. İtfaiye teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum. Yangın söndürme merdivenini binaya uzatarak bu kediyi kurtardık. Sahibi İzmir'deymiş, aradık bulduk. Kendisi de kedisini inşallah gelip alacak. Yaralı hayvanımız barınağa geldikten sonra buradaki veteriner arkadaşlar hemen tedaviye başladılar. Şu anda kedimizin genel durumu iyi. İnşallah hayatına devam edecek. Duamız şu ki Allah bir daha ülkemize milletimize böylesine sıkıntılar yaşatmasın. Halen enkazda hayvanların olabileceğini biliyoruz. Onun için enkaz çalışmalarında binanın üst katlarına kaçmış hayvanları da mümkün mertebe kurtarmanın gayreti içerisindeyiz."

Kediye henüz isim koymadıklarını belirten Acar, röportaj sırasında, "Birlikte isim koyalım, ne dersiniz?" diyerek, "Bu kedimizin ismi de 'Işık' olsun. İnşallah bundan sonraki yeni günlerimize ışık olur" ifadelerini kullandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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