HABERTURK.COM / İHA

Kahramanmaraş merkezli deprem 11 ilde etkisini gösterirken, şiddetli sarsıntılardan en çok hasar alan şehirlerin başında Hatay geliyor. Depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarının ardından enkaz kaldırma işlemleri sürüyor.

EN AZ YARISI YIKILACAK

Geçmişte pek çok medeniyete ev sahipliği yapan, üç büyük dinin mabetleri ve kültürlerini bünyesinde barındıran tarihi kentin drone ile kaydedilen görüntüleri hüzün veriyor. Drone ile çekilen fotoğraflarda ayaktaymış gibi görünen binaların en az yarısı da ağır hasarlı olduğu için yıkılacağı bildiriliyor.

BOŞ BİR ALANA DÖNDÜ

Hatay’da enkaz kaldırma çalışmaları ve ağır hasarlı binaların yıkımları devam ederken, binalardan boşalan alanlar adeta meydana dönüştü. AFAD koordinesinde günlük 300 bin seferle hafriyat taşınan kentte 10 binin üzerinde enkaz kaldırma çalışması yapılıyor. En büyük yıkımı yaşayan Hatay’ın Antakya ilçesinde acil yıkılması kararlaştırıldıktan sonra yıkım işlemi de gerçekleştirilen binaların yerini boş alanlar aldı. Binlerce insanın yaşadığı ve kent hayatının merkezi olan sokaklar yerini sessiz meydanlara bıraktı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan, yıkımların devam ettiği kentten toz bulutlarının yükselmesi de dikkat çekti. Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay’daki enkaz meydanları drone ile görüntülendi.

Kentte yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor.



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