ENKA Sanat'ta 'Yekpâre' konser

ENKA Sanat, 20-26 Eylül haftasında birbirnden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

YENİ BİR ŞARKI - MODA SAHNESİ

Marguerite Duras’ın uzun bir evlilikten sonra ayrılan bir çiftin 4 yıl sonra buluşması ile yaşadıklarını gözden geçirmelerini konu edinen ve modern klasikler arasına giren oyun, “kadın özgürleşme hareketinin” güçlü izlerini taşıyor. Kemal Aydoğan'ın yönettiği oyundaki çifti Melis Birkan ve Caner Cindoruk canlandırıyor.

Tarih: 21 Eylül 2021, Salı

Yer: ENKA Açıkhava Tiyatrosu

Saat: 21:15

CENK ERDOĞAN- CEYLAN ERTEM-COŞKUN KARADEMİR - YEKPÂRE KONSERİ

Cenk Erdoğan, Ceylan Ertem ve Coşkun Karademir kulaklardan gönüllere akacak ve hiç unutulmayacak bir içe dönüş hikâyesi için ilk kez bir araya geliyor. Her üç ismin kendi müzik anlayışının bir senteziyle ortaya çıkan sesler, tarihin ve coğrafyanın çok ötesinden rüzgarlar estiriyor; insanıyla, mekanlarıyla ve tüm zamanlarıyla Anadolu’yu konu ediniyor.

Tarih: 22 Eylül 2021, Çarşamba

Yer: ENKA Açıkhava Tiyatrosu

Saat: 21:15

ÇALGICI GÜLALİ MASALI - BOŞ SAHNE

Semih Aksoy'un yazdığı ve oynadığı, Ceren Özcan'ın yönettiği Çalgıcı Gülali Masalı, tutkuları ve sorumlulukları arasında sıkışmış, güçlü olmayı sorgularken farklı bir büyümenin yolunu arayan bir çocuğun hikayesini konu alıyor.

Tarih: 26 Eylül 2021, Pazar

Yer: ENKA Açıkhava Tiyatrosu