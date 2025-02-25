ENKA Sahne Gala Konseri 16 Mart'ta

ENKA Sanat, “Daha iyi bir gelecek için gençlerle sanat” söyleminden ilhamla yola çıkan ve bu yıl beşincisini düzenleyeceği ENKA Sahne Gala Konseri ile klasik müzik alanında gelecek vadeden genç yeteneklere destek olmaya devam ediyor. Danışma Kurulu’nun her yıl birer referans mektubu ile önerdiği yeni genç sanatçılar, ENKA Sahne Gala Konseri’nde sahne alıyor. ENKA Sahne projesinin bu yılki genç yetenekleri, Danışma Kurulu’nda yer alan viyola sanatçısı Efdal Altun, keman virtüözü, besteci ve akademisyen Cihat Aşkın, piyanist ve akademisyen Gökhan Aybulus, orkestra şefi ve akademisyen Mehmet Girgin, piyanist ve besteci Fazıl Say, viyolonsel sanatçısı ve akademisyen Dilbağ Tokay tarafından belirlendi. Sanat Yönetmenliği’ni Cihat Aşkın’ın üstlendiği proje kapsamında bu yılki genç sanatçılar, Efe Erşahin (trampet&vibrafon), Emre Salalı (viyola), İdil Dündar (keman), Hasan Minalay (piyano), Mina İrican (viyolonsel), Derin Zehra Erdem (piyano) ve Alya Atav (keman), 16 Mart Pazar günü saat 15.00’de gerçekleşecek ENKA Sahne Gala Konseri’’nde izleyiciyle buluşacak. ENKA Oditoryumu’nda performanslarını sergileyecek genç sanatçılara, akademisyen ve piyanist Çağdaş Özkan korrepetitör olarak eşlik edecek.

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Proje kapsamında, ENKA Sahne Gala Konseri’nin çekimleri, ünlü belgesel yönetmeni Selçuk Metin tarafından yapılacak. Profesyonel ses ve görüntü kayıtları sanatçıların portföylerine katkı sağlamak amacıyla kendilerine hediye edilirken, konserin tamamı 22 Nisan Salı günü saat 11.00’de ENKA Sanat’ın YouTube kanalından yayınlanarak çok sayıda izleyicinin beğenisine sunulacak. Konserden bir seçki, 2026 yılının ilk günü Borusan Klasik Radyo’da gelenekselleşen ENKA Sahne Yeni Yıl Konseri kapsamında müzikseverlerle buluşacak.

“Bu sahnede parlayan her genç müzisyen, geleceğin büyük sanatçılarından biri olabilir!”

Türkiye’nin kültürel mirasını geleceğe taşıyan ENKA Sanat’ın yıllardır genç müzisyenlerin yanında olduğunu, sahneye çıkmalarına ve kendilerini ifade etmelerine destek verdiğini belirten ENKA Sahne Projesi Sanat Yönetmeni Cihat Aşkın, “İşte tam da bu vizyonun bir eseri olarak beşinci yılına ulaşan proje, genç sanatçılara sadece bir konser fırsatı değil, aynı zamanda kariyerlerinde kalıcı izler bırakacak eşsiz bir platform sunuyor” diyor ve ekliyor: “Bugün dünyada genç sanatçılar, profesyonel kariyerlerini inşa ederken en büyük eksikliklerden biri olarak uluslararası standartlarda video kayıtlarına ulaşamıyor. Oysa ki, müzik dünyasında yer edinmenin en önemli yollarından biri, sanatçının kendisini en iyi şekilde ifade edebileceği yüksek kaliteli kayıtlar ve güçlü bir portföy oluşturmasıdır. İşte ENKA Sahne, bu eksikliği ortadan kaldırıyor! Genç müzisyenler, burada en iyi şartlarda sahne alıyor, en kaliteli kayıtlarla eserlerini ölümsüzleştiriyor ve bu referanslarla dünyaya açılma şansı yakalıyor. Sanatı desteklemek, sadece sahne açmak değil, geleceğe bir ışık yakmaktır. ENKA Sanat, vizyonu ve cesaretiyle gençlere bu ışığı sunuyor ve onların hayallerine giden yolu aydınlatıyor. Bu sahnede parlayan her genç müzisyen, geleceğin büyük sanatçılarından biri olabilir! ENKA Sahne’nin beşinci yılı kutlu olsun, nice yetenekleri dünyaya kazandırmaya devam etsin!"

REKLAM “ENKA Sanat ailesine, yeni nesiller ekleniyor!” ENKA Sahne projesinin çıkış noktası ve beşinci yılıyla ilgili ENKA Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu ise şunları söyledi: “Ekibim, Sanat Yönetmenimiz Cihat Aşkın ve alanında uzman sanatçı dostlarımızla, 'genç sanatçılara ve ailelerine nasıl daha fazla destek olabiliriz?' sorusunun yanıtını aradığımız bu yolculukta tam beş yılı geride bıraktık. Genç sanatçılarımızın kariyerlerinde onlara rehberlik etmek ve görünürlüklerini artırmak amacıyla başlattığımız bu projeyle, aynı zamanda sanat dünyasında benzerine az rastlanan bir ağ kurmayı başardığımızı görmek büyük mutluluk. Yetenekli gençlerimizin sayısı her geçen yıl çoğalıyor; ENKA Sanat ailesine, yeni nesiller ekleniyor! Genç sanatçılarımız ve elbette aileleriyle kurduğumuz ağ hızla büyürken, genç sanatçılarımızın okul ve kariyerlerindeki gelişmeleri yakından takip ediyor ve ulusal ve uluslararası başarılarını yine birlikte kutluyoruz. Geçtiğimiz yıllarda projeye katılanlar yeni senenin konserine izleyici olarak katılarak, sanatçı arkadaşlarının yanında duruyor, heyecanını ve deneyimini paylaşıyor; kulis ve prova koşturuşu, konser sonrası yerini Danışma Kurulu, aileler ve sanatseverlerin tebrik ve alkışlarına, sevinç ve heyecan dolu fotoğraf karelerine bırakıyor. Böylelikle projemiz, sanatın gücünden faydalanarak bu gençleri bir araya getirmeyi ve onların kariyer yolculuklarında güçlü bir dayanışma örneği sunmayı sürdürüyor. Gelecek yıllarda da bu anlamlı yolculuğun devam etmesini heyecanla bekliyoruz.” Öğrencilere ücretsiz olan konserin biletleri Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nden temin edilebilir.