ENKA Açıkhava Sineması’nda şenlik var

Klasikleşen ENKA Açıkhava Sineması, bu yıl da sinemaseverlere doğanın kalbinde, ıhlamur kokuları eşliğinde, açık havada benzersiz bir sinema deneyimi sunacak. 1–27 Ağustos tarihleri arasında, Başka Sinema iş birliğiyle hazırlanan film seçkisi; dram, komedi, korku, bilim kurgu gibi farklı türlerde, yerli ve yabancı ödüllü yapımları izleyiciyle buluşturacak. Program, 1 Ağustos’ta başrollerini Bruce Willis, Madeleine Stowe ve Brad Pitt’in paylaştığı kült bilim kurgu filmi 12 Monkeys (12 Maymun) ile açılacak. 4 Ağustos’ta Bryan Singer’ın yönettiği, Kevin Spacey, Gabriel Byrne ve Chazz Palminteri’nin rol aldığı 90’ların unutulmaz yapımı The Usual Suspects (Olağan Şüpheliler) gösterilecek. 6 Ağustos’ta, Tom Hanks, Robin Wright ve Gary Sinise’in başrollerinde yer aldığı, Robert Zemeckis imzalı 90’ların bir diğer kült filmi Forrest Gump izleyiciyle buluşacak. 8 Ağustos akşamı, yönetmenliğini Jerry Zucker’ın yaptığı, Patrick Swayze, Demi Moore ve Whoopi Goldberg’in rol aldığı romantik drama Ghost (Hayalet) gösterimde olacak. 11 Ağustos’ta, Brian De Palma’nın yönettiği ve Kevin Costner, Sean Connery ile Robert De Niro gibi usta oyuncuları bir araya getiren The Untouchables (Dokunulmazlar) izleyiciyle buluşacak. 13 Ağustos’ta ise Jim Carrey’nin ikonik performansıyla hafızalara kazınan, Chuck Russell imzalı The Mask (Maske) açık havada gösterilecek. 16 Ağustos’ta, usta yönetmen Martin Scorsese’nin imzasını taşıyan, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro ve Lily Gladstone’ın başrollerinde yer aldığı, 1920’lerin Amerika’sında geçen Killers of The Flower Moon (Dolunay Katilleri) sinemaseverlerle buluşacak.

The Untouchables (Dokunulmazlar) Ağustos ayının üçüncü haftası itibarıyla sinemaseverler tarafından büyük beğeni gören ve son dönemin en çok ilgi çeken filmleri ENKA Açıkhava Sineması'nda yerini alacak. 18 Ağustos'ta merakla beklenen Gladiator 2 (Gladyatör 2) izleyiciyle buluşacak. 20 Ağustos'ta, Angelina Jolie ve Haluk Bilginer'in başrollerini paylaştığı Maria gösterilecek. Tom Cruise, Simon Pegg, Hayley Atwel'in başrollerinde yer aldığı ve bu yılın dikkat çeken yapımları arasında yer alan Mission Impossible: The Final Reckoning'in (Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma) 22 Ağustos'ta gösterimi gerçekleşecek. 25 Ağustos gecesi, geçtiğimiz yılın en çok konuşulan yerli yapımlarından biri olan, Nadim Güç'ün yönettiği ve Nur Sürer, Aslıhan Gürbüz ile Osman Sonant'ın rol aldığı Mukadderat beyaz perdede olacak. ENKA Sanat & Başka Sinema iş birliğiyle gerçekleşen ENKA Açıkhava Sineması, 27 Ağustos'ta Yağız Alp Akaydın'ın yönettiği, Ertan Saban, Şifanur Gül ve Salih Bademci'nin rol aldığı, 1930'lar Türkiye'sinde geçen dönem filmi Bir Cumhuriyet Şarkısı ile perdelerini kapatacak. Tüm film gösterimlerinde "1 bilet alana 1 bilet bedava" kampanyası geçerli olacak.

Gladiator 2 (Gladyatör 2) 1-27 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek ENKA Açıkhava Sineması gösterimlerinin program takvimi şöyle 12 Monkeys - 01 Ağustos Cuma, 20.45 Olağan Şüpheliler - 04 Temmuz Pazartesi, 20.45 Forrest Gump - 06 Ağustos Çarşamba, 20.45 Hayalet - 08 Ağustos Cuma, 20:45 Dokunulmazlar - 11 Ağustos Pazartesi, 20.45 Maske - 13 Ağustos Çarşamba, 20.45 Dolunay Katilleri - 15 Ağustos Cuma, 20.45 Gladyator II - 18 Ağustos Pazartesi, 20.45 Maria - 20 Ağustos Çarşamba, 20.45 Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma - 22 Ağustos, 20.45 Mukadderat - 25 Ağustos Pazartesi, 20.45 Bir Cumhuriyet Şarkısı - 27 Ağustos Çarşamba, 20.45