Enis Berberoğlu kimdir? Enis Berberoğlu hakkında detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu gözaltına alındı. İşte detaylar...

ENİS BERBEROĞLU KİMDİR?

Kadri Enis Berberoğlu, (d. 5 Haziran 1956, İstanbul) Türk gazeteci, yazar ve siyasetçi. CHP Parti Meclisi Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı.

1975 yılında Avusturya Lisesi'nde mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü'nü bitirdi. Ekonometride yüksek lisans eğitimi aldı.

13 Haziran 2017 tarihinde MİT Tırları davasında suçlu bulunarak 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Enis Berberoğlu’nun milletvekilliği 4 Haziran 2020 tarihinde düşürülmüştür.

Gazeteciliği

Gazeteciliğe 1981 yılında Dünya Gazetesi'nde başladı. CNN Türk ekonomi müdürü, Hürriyet ve Radikal gazetelerinde yazar olarak çalıştı. 29 Aralık 2009 tarihinde Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği'ne getirildi. Bu görevi 5 yıl sürdürdükten sonra siyasi baskılar yüzünden 10 Ağustos 2014 tarihinde Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği'nden istifa etti. Ekim 2014'te Sözcü yazar kadrosuna katıldı.

Siyasi hayatı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 5-6 Eylül 2014 tarihleri arası Ankara'da yapılan 18. Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi'ne seçildi. 14 Eylül 2014 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından İletişim ve Medya ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. TBMM XXV., XXVI. ve XXVII. dönem İstanbul milletvekilidir.

14 Haziran 2017 tarihinde MİT TIR'ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar'a verdiği suçlamasıyla yargılandığı davada yirmi beş yıl hapis cezası ve tutuklama kararı verildi. "Devletin gizli kalması gereken bilgi ve belgelerini askeri ve siyasal casusluk amacıyla temin etme" ve "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlarından yargılanan Berberoğlu'na ilkin müebbet ardından "failin geleceği üzerindeki olası etkileri" sebebiyle indirim takdiri kullanılarak ceza yirmi beş yıla indirildi. Aynı gün CHP, meclisi terk etti. Parti grubuyla olağanüstü gündemle toplanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 15 Haziran'da Ankara'daki Güvenpark'ta saat 11.00'de bir araya geleceklerini duyurdu. CNN Türk'tek Ne Oluyor? programında canlı yayına katılan Kılıçdaroğlu, adalet yürüyüşüne dair şu bilgileri verdi: "Elimde sadece 'Adalet' yazan afiş olacak. Yürüyeceğim. Bıçak kemiğe dayandı. Adalet sağlanıncaya kadar yürüyeceğim. Güvenpark'tan başlayacak, (Berberoğlu'nun tutuklu bulunduğu) İstanbul Maltepe Cezaevi'ne yürüyeceğiz. Kaç gün sürer bilmiyorum. Durmadan yürüyeceğiz." 4 Haziran 2020 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda, mahkemece onanan cezasına ilişkin TBMM'ye sunulan Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin okunmasıyla milletvekilliği düşürülmüştür.

Özel hayatı

Kendisi gibi gazeteci olan Oya Berberoğlu ile evli ve bir kız çocuk babasıdır. Almanca ve İngilizce bilen Berberoğlu'nun, "Susurluk: 20 Yıllık Domino Oyunu”", "Kod Adı: Yüksekova. Susurluk, Ankara, Bodrum, Yüksekova Fay Hattı" ve "Öbür Türkler" adlı kitapları vardır. Boş zamanlarında matematik, tarih ve triller tarzı kitaplar okumayı seviyor.

24 Nisan 2005 tarihli köşe yazısında, aile boyu suç ve meziyete inanmadığını kaydedip, çarpıcı örneği kendi köklerinden verdi: "Berberoğlu (cumhuriyetten önce Berberzade) soyadının geçmişi, vakıf kayıtlarında 200 yıl geriye kadar takip edilebiliyor. Dedem İzmir’de Rufai ve Kadiri tekkesinin şeyhiydi, babam imanlı bir sosyalist. Ablam siyasete hiç bulaşmadı, bendeniz tescilli sosyal demokratım."