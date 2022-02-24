"Özel bir gece değil"

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sarp Apak ve Engin Öztürk, geçtiğimiz akşam Etiler'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

Muhabirlerle sohbet eden Apak, pandemi nedeniyle dışarı çok çıkmadığını dile getirirken, Engin Öztürk ise "Özel bir gece değil öylesine çıktık, şimdi evimize gidiyoruz." dedi.