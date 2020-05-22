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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; oyuncu Engin Öztürk, Bebek'te görüntülendi. Normalleşme sürecine gidilmesiyle birlikte soluğu kuaförde alan Öztürk, saç tıraşı oldu.

Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, "Yeni yayın dönemi, bir çok dizi ve sinema filmi projesi geliyor ama bu durumdayken çok zor... Dışarı bile zor çıkıyoruz. Umarım bu koronavirüsü bir an önce atlatırız ve insanlarda işlerine güçlerine bakar" ifadelerini kullandı.

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