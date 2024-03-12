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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Engin Hepileri-Kenan Doğulu işbirliği: 'Kim Bu Ben'

        'Kim Bu Ben' ENKA Oditoryumu’nda

        Yönetmenliğini Engin Hepileri'nin üstlendiği, müzikleri Kenan Doğulu imzası taşıyan aşk dolu kriminal gerilim olan 'Kim Bu Ben' oyunu 19 Mart Salı akşamı ENKA Oditoryumu'nda seyirciyle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 12:55 Güncelleme: 12.03.2024 - 12:55
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        Aşk dolu kriminal gerilim: 'Kim Bu Ben'
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        ENKA Sanat, yönetmenliğini ve dekor tasarımını Engin Hepileri’nin üstlendiği, Beyza Şekerci, Onur Ünsal ve Neslihan Arslan’ın rol aldığı, müzikleri Kenan Doğulu imzası taşıyan “Kim Bu Ben”, 19 Mart akşamı saat 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda izleyiciyle buluşturacak.

        Tiyatro iN yapımındaki oyunda, yetimhanede beraber büyümüş Daphne ve Adam’ın sanal kimliklerinin çalınmasının ardından işlenen suçların hayatlarını nasıl kararttığı anlatılıyor. Dijital teknolojilerden sorumlu bir veri analisti olan Rose Leilani’nin bu ilk tiyatro metni, küresel iklim krizi, pandemi, neoliberalizm, bireyselleşme, dijitalleşme ve gözetleme kapitalizmi gibi kavramları gündeme taşıyor. Biletler, Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nden satışa çıktı.

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        #Enka Sanat
        #Kenan Doğulu
        #engin hepileri
        #Kim Bu Ben
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