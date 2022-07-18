"KOCAM BENİM HER DAİM HOCAM"

Öte yandan Beyza Şekerci, daha önce eşiyle ilgili "Aynı mesleği yapan iki insanın aynı çatı altında olmasından daha büyük bir lüks olamaz bizim meslekte. Tabi ben ekstra avantajlıyım. Engin’in tiyatro eğitmenliği konusunda geçmişinde harika birikimleri olduğu için kocam benim her daim hocam." ifadelerini kullanmıştı.