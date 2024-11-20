Engin Altan Düzyatan, COP29'a katıldı

Engin Altan Düzyatan, bulunduğu paylaşıma; "Kardeş ülke Azerbaycan’da gerçekleşen COP29'da, sevgili Azerbaycan Çevre Bakanı Mukhtar Babayev’in yoğun programına rağmen davet edip vakit ayırmasından onur duydum. Hazırlanmak için kısa zamanları olmasına rağmen müthiş bir organizasyondu. Türkiye pavilionunda çalışan tüm ekibi tebrik ederim. COP31 organizasyonunun Türkiye’de yapılması dileğiyle..." notunu düştü.

Fotoğraflar: Instagram