Engelli park alanındaki araçlar kaldırıldı

Adana'da engelliler için ayrılan alanlara park edilen araçlar kaldırıldı
Adana'da engelliler için ayrılan alanlara park edilen araçlar çekiciyle kaldırıldı, sürücülerine ceza uygulandı
Giriş: 03.12.2024 - 18:52 Güncelleme: 03.12.2024 - 18:53
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında denetimlerini yoğunlaştırdı.
Ekipler, kent genelindeki çalışmada engelliler için ayrılan park alanlarına bırakılan araçların çekiciyle kaldırılmasını sağladı.
Araçların sürücülerine para cezası kesildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ