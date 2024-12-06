Engelli öğretmen ataması ne zaman? Engelli öğretmen atama takvimi, branş ve kadro dağılımı
Milli Eğitim Bakanlığı;'nın engelli öğretmen atama takvimi için geri sayım sürüyor. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında gerçekleşen engelli öğretmen atamasını bekleyen adaylar, bir yandan da kadro ve branş dağılımları için gözlerini MEB'e çevirdi. Peki Engelli öğretmen ataması ne zaman? İşte, engelli öğretmen atama takvimi, branş ve kadro dağılımı ile ilgili bilgiler
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin öğretmen ataması yapılmasının ardından engelli atamaları için de yapılacak alımlar için geri sayım başladı. Engelli öğretmen atamaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Tekin şunları söylemişti; "Malum engelli arkadaşlarımızın atanmasıyla ilgili süreci Aile ve Sosyal Bakanlığı yürütüyor. Onlar kendilerine verilen kadro sayısını bakanlıklar arasında bölüştürüyorlar. Bize de tahsiste bulunacaklar. O süreç tamamlanınca engelli arkadaşlarımızla ilgili atama sürecini duyururuz. Oradan sayı bekliyoruz."
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ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?
MEB tarafından yapılacak engelli öğretmen ataması için bekleyiş sürüyor. Ancak henüz engelli öğretmen atamaları ilgili yeni bir açıklama gelmedi.
Yayınlanacak olan başvuru kılavuzundan sonra atama kontenjanları ve kadrolar açıklanacak.
BAKAN TEKİN'DEN ENGELLİ ATAMASI AÇIKLAMASI
Nisan ayında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Habertürk'te katıldığı programda merak edilen konularla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
Engelli öğretmen atamaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Tekin şunları söylemişti;
"Malum engelli arkadaşlarımızın atanmasıyla ilgili süreci Aile ve Sosyal Bakanlığı yürütüyor. Onlar kendilerine verilen kadro sayısını bakanlıklar arasında bölüştürüyorlar. Bize de tahsiste bulunacaklar. O süreç tamamlanınca engelli arkadaşlarımızla ilgili atama sürecini duyururuz. Oradan sayı bekliyoruz."