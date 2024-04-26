Engelli kedi 'Umut' için 10. yaş günü kutlaması

Özçetin, "Tren raylarının üstünde bir kedi, kesilen ayakları da kenara bırakılmış, oldukça dramatik ve üzücü bir haberdi. Osmaniye'deki imkanlar yeterli olmadığı için Umut'u hastanemize naklettiler. Umut'un hayata tutunması için yoğun çaba verdik. Umutsuz bir vakaydı ama yaşama azmini görünce biz de Umut ismini verdik" dedi.