Engelli bireylerin araç alımında uygulanan ÖTV istisnası kalkıyor mu? Bakan Göktaş yanıtladı
Son günlerde Türkiye'nin yeni ana gündem maddelerinden biri Vergi Paketi oldu. Vergi adaletsizliğini bitirmek ve 'az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi almak' amacıyla hayata geçirilmeye çalışılan Vergi Paketinde, engelli bireylere araba alımında uygulanan ÖTV muafiyetinin kaldırılması söz konusu. Peki, ÖTV muafiyeti kalkıyor mu? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yanıtladı.
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Hükümet yeni bir Vergi Paketi üzerinde çalışıyor. Henüz taslak halinden olan pakette farklı birçok madde var ancak aralarından en dikkat çekeni, engelli vatandaşlara araç alımında uygulanan ÖTV istisnasının kaldırılması. Konu hakkında ilk açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. İşte, detaylar...
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ENGELLİ VATANDAŞLARIN ÖTV İSTİSNASI KALKIYOR MU?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engellilere yönelik ÖTV'siz araç desteği konusunda yeni bir düzenlemenin yapılacağı yönündeki soru üzerine, engelli vatandaşların bu konuda kazanılmış haklarının suistimal edilebildiğine ve bunun kamuoyunda rahatsızlık oluşturduğuna dikkati çekti.
Bununla ilgili engellilerden çok sayıda şikayet ve ihbar aldıklarını belirten Göktaş, bu konuda yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunun çok açık olduğunu söyledi.
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"ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZI MAĞDUR EDECEK BİR DÜZENLEMEYİ HAYATA GEÇİRMEYİZ"
Engellilere yönelik desteklerin, avantajların suiistimaline seyirci kalmayacaklarının altını çizen Göktaş, "Engelli vatandaşlarımızı mağdur edecek herhangi bir düzenlemeyi asla hayata geçirmeyiz. Engelli vatandaşlarımızın araç alımlarında herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları ve bu haklarını kullanmaktan mahrum kalmamaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." açıklamasında bulundu.
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