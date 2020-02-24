Engelleri kaldırdılar

İşitme engelliler, BKM Mutfak'ın İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği işbirliğiyle gerçekleştirdiği projede sahneye çıkarak stand up yaptı

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Sahne sanatları ve komedyenlikle hiç ilgisi olmayan çeşitli meslek gruplarından bir çok kişi güldürme üzerine olan yeteneklerini BKM Mutfak 'Açık Mikrofon'da sahneledi.

Sahnelemeye devam da ediyor.

BKM Mutfak, bir ilk'e imza atarak İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği (İED) işbirliğiyle Açık Mikrofon'un kapılarını işitme engellilere de açtı.

İşitme engelli Gülşah Semerci, Zeynep Çakır, Murat Dokumacı, Ahmet Turan Yılmaz, Hasan Kaçar ve Ahmet Gülırmak sahneye çıkarak stand up yaptı.

Projenin fikir babası Cem İşçiler ile işitme engelli Murat Dokumacı ve Zeynep Çakır, Habertürk HT Stüdyo'da Mehmet Çalışkan'ın konuğu oldu.

Proje ortaya nasıl çıktı?

Cem İşçiler: Biz sürekli stand up gösterileri yapıyoruz. Kendi aramızda eğleniyoruz fakat işitme engellilere hitaben yapamadığımızı düşündük. Çünkü bizim oyunlarımıza işitme engelliler de geliyor. Geldiklerinde özel cihaz takıyorlar ve o özel cihazla duyabiliyorlar ama her işitme engellinin böyle bir şansı yok. Biz de dedik ki; ‘Onlar kendi aralarında kendi hikâyelerini birbirlerine anlatabilecekleri bir etkinlik yapsınlar. Bu sefer de biz onların ne yaptıklarını anlayamayalım'. O yüzde İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği ile kontak kurduk.

Neler hissediyorsun?

Murat Dokumacı: Benim de içimde bir komedyen var. Onları dışarı atmak, insanları güldürmek istiyorum.

Senin duyguların nedir?

Zeynep Çakır: Özellikle Murat gibi eğlenceli, komik aynı zamanda Cem Bey gibi iş birlikçi birisi eşliğinde düzenlenen bu projenin mükemmel olacağını düşünüyorum.

Cem İşçiler: Bu arada Murat bizim çarşamba günleri BKM'de yaptığımız ‘Açık Mikrofon'da da sahneye çıktı. Hem hikâyelerini anlattı hem de işaret diliyle bir bölüm yaptı. Seyircilerimiz de çok sevindi.

Projenin hayatınıza nasıl bir katkı sağlamasını umuyorsunuz?

Murat Dokumacı: İşitme engelliler mimikleri ve hareketleri anlıyorlar ama orada ne konuştuklarını anlayamıyoruz. Biz onlara da bir şeyler anlatmak istiyoruz. Cem Bey'i izlediğimde orada dudakları okudum tabii. Onları yavaş yavaş anladım. Bunu içimde bir hissettim. Yapacağımız gösterilerde sahnedekiler de izleyiciler de işitme engelliler de olacak. İşaret dilini konuştuğumuz zaman bakalım duyan insanlar nasıl hissedecekler bunun farkındalığını yaratmak istiyoruz.

Toplumsal yaşantıda çok fazla sıkıntı yaşıyor musunuz?

Zeynep Çakır: Toplumsal yaşantıda, özel yaşantıda da olabiliyor. Adliyelerde memurları bile duymakta zorluk çektiğimiz oluyor. İnsanlar bazen işitme engelli olduğumuzu unutuyorlar. Cihaz takıyoruz. Murat'ın da cihazı var. Bu şekilde farkındalık projeleri yaratarak bilinçlenebiliriz.

Sorunlarınızın giderilmesi için neler yapılmalı?

Murat Dokumacı: Biz bunlarla ilgili farkındalığı yarata yarata başka projelerde insanlara göstererek öne çıkartalım ki bizim ne demek istediğimizin anlaşılmasını istiyorum. Bu tabii ki anında olmuyor. Adım adım insanlara duyuru yaparak oluyor. İlk olarak iletişim sorunumuz var. Bu problemi ortadan kaldırırsak herkes bizim ne olduğumuzu anlayacak. Bunu kaldırdıktan sonra erişilebilirlik haklarımız olacak. Bizim derneklerimiz var. Orada hep birlikte çalışıyoruz. Gönüllü arkadaşlarımız var. Birlikte ‘Ne yapalım?' diye planlıyoruz. İstediklerimizi ve problemlerimizi yavaş yavaş çözüyoruz. Tabii bu hedefe ulaşmak uzun süreli oluyor.

İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği'nin misyonu nedir?

Murat Dokumacı: Ben orada gönüllüyüm. İşitme engelli arkadaşlarımı topluyorum ve böyle sorunlarımız ve çözümleri için görüşlerimizi paylaşıyoruz.

Cem İşçiler: Biz bu etkinliği yaparken sadece BKM Mutfak ile sınırlı kalmasını istemiyoruz. Zaten akıl akıldan üstündür. İstanbul dışında da yapılsın istiyoruz. Çünkü işitme engelli birçok insan var.