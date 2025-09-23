Habertürk
        Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK 2025 Eylül ayı enflasyon beklentisi nasıl?

        Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK 2025 Eylül ayı enflasyon beklentisi nasıl?

        TÜİK tarafından 2025 eylül ayına ait enflasyon oranı duyurulacak. TÜİK'in her ay düzenli olarak yayımladığı enflasyon verileri, ekonomi gündeminin en kritik başlıkları arasında yer alıyor. Eylül 2025 enflasyon oranı için açıklama tarihi yaklaşırken, TCMB de piyasa beklentilerini ortaya koyan Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını paylaştı. İşte, 2025 eylül enflasyon oranına ilişkin bilgiler…

        Giriş: 23.09.2025 - 17:54 Güncelleme: 23.09.2025 - 17:54
          TÜİK tarafından her ay yayımlanan enflasyon verileri, ekonomik beklentiler açısından belirleyici rol oynuyor. Eylül enflasyon oranı için geri sayım sürerken, TCMB’nin Piyasa Katılımcıları Anketi de dikkat çekti. Peki Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK 2025 Eylül ayı enflasyon beklentisi nasıl?

          EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde kamuoyu ile paylaşıyor. Bu kapsamda; Eylül ayı enflasyon oranı 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.

          2025 EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ PAYLAŞILDI

          TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

          Buna göre geçen ay yüzde 1,97 olan eylül ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,04'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29,69'dan yüzde 29,86'ya çıktı.

          TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 22,84'ten 22,25'e, 24 ay sonrası için de yüzde 16,92'den 16,78'e geriledi.

          YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

          Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,69 iken, bu anket döneminde yüzde 29,86 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 22,84 iken, bu anket döneminde yüzde 22,25 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 16,92 iken, bu anket döneminde yüzde 16,78 olarak gerçekleşmiştir.

          12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

          2025 yılı Eylül ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,04 olasılıkla yüzde 18,00 – 20,99 aralığında, yüzde 48,85 olasılıkla yüzde 21,00 – 23,99 aralığında, yüzde 18,40 olasılıkla ise yüzde 24,00 - 26,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

          Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 17,19’unun beklentilerinin yüzde 18,00 – 20,99 aralığında, yüzde 50,00’sinin beklentilerinin yüzde 21,00 – 23,99 aralığında, yüzde 21,88’inin beklentilerinin yüzde 24,00 – 26,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

