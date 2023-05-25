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Enes Ünal'dan kötü haber geldi! 2023 yılını...

La Liga ekibi Getafe forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, Real Betis mücadelesinde sakatlanarak sahayı gözyaşlarıyla terk etmişti. Milli oyuncudan kötü haber geldi. İşte detaylar...

Giriş: 25.05.2023 - 18:55 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • LaLiga’da kümede kalma mücadelesi veren Getafe’nin yıldızı Enes Ünal, Real Betis’e karşı oynadıkları maçta üzücü bir sakatlık yaşadı.

  • Mücadelenin 6. dakikasında, rakibine pres yaparken bir anda kendisini yere bırakan Enes Ünal acı içinde kaldı. Ardından gözyaşlarına boğulan Enes Ünal oyuna devam edemedi.

  • KÖTÜ HABER GELDİ

    Getafe formasıyla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Enes Ünal'ın sakatlık durumu belli oldu. 

  • Çapraz bağları kopan yıldız oyuncunun 2023 yılını kapattığı öğrenildi.

  • Enes, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Herkese merhaba, sizler için kötü bir haberim var. Çapraz bağlarım koptu. Hayat gizemli şekillerde hareket eder. Büyük bir hedef (Getafe'nin ligde kalması) için mücadele ederken, kariyerimde büyük adımlar attığımı hissediyordum, yalan söyleyemem. Benim için büyük bir darbe oldu." ifadelerini kullandı.

  • Bundan sonrası için ligde kalma mücadelesinde takım arkadaşlarını sonuna kadar destekleyeceğini, ligde kalacaklarına dair inancının tam olduğunu kaydeden Enes, aynı zamanda ameliyatına da en iyi şekilde hazırlanacağını vurguladı.

    "Çok iyimser düşünüyorum. Bunun yolumda göğüs germem gereken yeni bir meydan okuma olduğunu düşünüyorum." diyen milli futbolcu, "Pişmanlık benim için bir seçenek değil. Kariyerimin bu bölümünün ve hayatımın tadını çıkararak pozitif düşünmeye devam edeceğim. Herkese mesajları için teşekkür ederim." açıklamasında bulundu.

  • Bu sezon LaLiga’da oynadığı 34 maçta 14 gol atıp 3 asist yapan 26 yaşındaki Enes Ünal, takımının kümede kalma mücadelesinde önemli bir rol oynuyordu.

  • Getafe ligin bitimine 2 hafta kala 38 puanla 16. sırada bulunuyor ve 18. sıradaki küme düşme hattında bulunan Real Valladolid ile aynı puana sahip. 

  • İki takımla aynı puana sahip Cadiz de 17. sırada bulunuyor. Elche’nin küme düşmesinin kesinleştiği ligde, Espanyol da 35 puanla 19. sırada.

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