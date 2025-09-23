Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Enes Batur, tepki çekti - Magazin haberleri

        Enes Batur, tepki çekti

        Enes Batur, eski sevgilisi Başak Karahan'ın evlenmesinden sonra bulunduğu paylaşım, kadına psikolojik şiddet olarak yorumlanarak tepki çekti

        Giriş: 23.09.2025 - 10:20 Güncelleme: 23.09.2025 - 10:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tepki çekti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Enes Batur, çocuklara ve ergenlere yönelik videolarla bir dönemin en çok takip edilen YouTuber'ı olmuştu. Şöhreti, oyunculuğun kapısını da aralamış, toplam izleyici sayısı 2.869.380 olan 3 filmde rol almıştı.

        Enes Batur'un hayranları büyüdü; iş hayatına atıldılar, evlendiler, çocuk sahibi oldular. Buna bağlı olarak hayattaki öncelikleri değişti. Bir başka deyişle Batur'un popülerliği, buna bağlı olarak ürettiği videolar azaldı. Elbette temelsiz şöhretin yıkılması, sahibine psikolojik yük bindirir.

        Enes Batur, psikolojik sorunlar yaşıyor mu yoksa hayatına sorunsuz olarak devam ediyor mu bilemeyiz ama son paylaşımına yorum yapan bir psikiyatristin yazdıkları bir hayli dikkat çekici.

        REKLAM

        Enes Batur ile kendisi gibi YouTuber olan sevgilisi Başak Karahan, 2018'de ayrıldı. Karahan, 2020'de Halil Ünlü ile ilişki yaşamaya başladı. Ne var ki Batur, sevgilisinin kendisinden ayrılmasını, başka biriyle ilişki yaşamasını kabul edemedi. Başak Karahan ile eski fotoğraflarını profil resmi olarak kullanması eski sevgililerin davalık olmasına neden oldu. Karahan, eski fotoğraflarının profil resmi olarak kullanılmasını kadına psikolojik şiddet olarak değerlendirip suç duyurusunda bulundu. Ayrıca tazminat davası da açtı.

        Başak Karahan ile Halil Ünlü, 20 Eylül'de evlendi. Enes Batur'un düğünden iki gün sonra bulunduğu bir paylaşım, Karahan'a yeni bir psikolojik şiddet olarak yorumlandı.

        Böyle olduğunu düşündüren ise paylaşılan bir çizim. Tekerlekli sandalyede oturan bir kişi, yanında eşi olan gelinlikli bir kadının elinden tutuyor. Çevrelerinde de çocuklar bulunuyor.

        Başak Karahan, paylaşımla ilgili henüz bir açıklama yapmazken Enes Batur, eski sevgilisine en mutlu günlerinde psikolojik şiddet uyguladığı yönünde tepki çekti. Ayrıca aralarında bir de psikiyatristin olduğu birçok kişinin yorumu, Enes Batur'un psikolojisinin iyi olmadığı yönünde oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Enes Batur
        #Başak Kaharan

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        "G.Saray iyi futbol oynamadan kazandı"
        "G.Saray iyi futbol oynamadan kazandı"
        Ölen 15, öldüren 14 yaşında... Çocuk katilin kız meselesi cinayeti!
        Ölen 15, öldüren 14 yaşında... Çocuk katilin kız meselesi cinayeti!
        Doktor yazısını okumak neden bu kadar zor?
        Doktor yazısını okumak neden bu kadar zor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de konuştu
        İtalya'da Gazze için genel grev
        İtalya'da Gazze için genel grev
        İllerimizde hava durumu... Ege ve Akdeniz yaz gibi...
        İllerimizde hava durumu... Ege ve Akdeniz yaz gibi...
        Bursa'da yangın faciası! 1'i bebek 3 ölü
        Bursa'da yangın faciası! 1'i bebek 3 ölü
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Avrupa neden Avrupa?
        Avrupa neden Avrupa?
        2025 Ballon d'Or sahibini buldu!
        2025 Ballon d'Or sahibini buldu!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Şara: SDG ile anlaşmada gecikme var
        Şara: SDG ile anlaşmada gecikme var
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        Habertürk Anasayfa