Twitter kullanıcıları tarafından Allah rahmet eylesin Enes Batur etiketi ile birçok mesajlar atılmasıyla sosyal medyada Enes Batur kimdir? sorusu merak edilmeye başladı. İşte Enes Batur hayatı...

ENES BATUR HAYATI

Enes Batur Sungurtekin 9 Nisan 1998 Antalya doğumlu, Türk YouTuber ve oyuncudur. Enes Batur, YouTube'da paylaştığı videolar ile tanındı. Şu an Türkiye'nin en çok aboneye sahip YouTube kanalının sahibidir.

2017'de düzenlenen 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde ilk kez dağıtılan En İyi YouTuber/Instagrammer Ödülü kendisine verildi; ancak daha sonra geri alındı. 2018'de düzenlenen 5. Altın Palmiye Ödülleri'nde Yılın Sosyal Medya Fenomeni Ödülü'nü kazandı. Başrollerini Ceyda Düvenci ve Bekir Aksoy ile paylaştığı ilk filmi Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?, 19 Ocak 2018'de vizyona girdi. 23 Mayıs 2019 tarihinde, Damla Aslanalp ile evliliği hakkında haberler ortaya çıktı. Ancak takipçileri, Enes Batur'un evlendiğine inanmadı. Bunun yeni çıkaracağı filmin bir reklamı olduğunu düşündüler. Haziran 2019'da, Enes Batur Instagram üzerinden paylaştığı bir videoda aslında gerçekten evlenmediğini açıkladı. Enes Batur'un 2. Filmi Enes Batur Gerçek Kahraman 31 Mayıs 2019'da vizyona girdi.

FİLMOGRAFİ

Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? (2018)

Enes Batur Gerçek Kahraman (2019)

ÖDÜLLERİ

2017: Altın Kelebek Ödülü – "En İyi YouTuber/Instagrammer" (geri alındı)

2018: Altın Palmiye Ödülü – "Yılın Sosyal Medya Fenomeni"