Enerjisa Enerji mali sonuçlarını açıkladı

Enerjisa Enerji, finansal sonuçlarını yatırımcıları ile paylaştı.

Şirketin operasyonel gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 7 artışla 42,6 milyar TL'ye ulaşırken, özellikle dağıtım iş kolundaki güçlü performans bu büyümenin temelini oluşturdu.

Aynı dönemde 15,9 milyar TL tutarında tahvil ihracı gerçekleştiren Enerjisa Enerji, piyasaya göre avantajlı maliyetlerle finansman sağlamayı başardı.

Şirketin büyümesine en yüksek katkı, her zaman olduğu gibi elektrik dağıtım iş kolundan geldi.

Dağıtım iş kolu, 2025'in ilk dokuz ayında stratejik şebeke yatırımlarını sürdürdü. Sürdürülebilir büyümesini yatırımlarıyla destekleyen Enerjisa Enerji, altyapı modernizasyonu ve akıllı şebeke yatırımlarının etkisiyle yatırımlarını 11,2 milyar TL seviyesine çıkardı. AYEDAŞ, Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ aracılığıyla hizmet verdiği 14 ildeki kalite göstergeleri iyileşmeye devam ederken, dijitalleşme yatırımları da şebeke güvenilirliğini artırdı.

Enerjisa Enerji, 2025 yılına ilişkin finansal beklentilerini de değerlendirdi. 52–57 milyar TL Operasyonel Gelir, 21–24 milyar TL Yatırım ve 80-90 milyar TL Düzenlemeye Tabi Varlık Tabanı hedeflerini teyit etti.

2025 yılı içerisinde planlı yatırım kararlarının güncellenmesiyle, yıl sonuna kadar Baz Alınan Net Kar'ın yaklaşık 7,5 milyar TL seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu görünüm, şirketin Türkiye'nin enerji altyapısına yaptığı uzun vadeli yatırımların sürdürülebilir biçimde devam ettiğini ve finansal sağlamlığın korunduğunu gösteriyor.

"Yıl sonu yatırım planlarımızı öngördüğümüz aralıkta sürdürmeye devam ediyoruz"

Küresel ölçekte enerji arzı, iklim hedefleri ve dijital dönüşüm arasındaki dengenin giderek daha karmaşık hâle geldiğinin altını çizen Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar "Böylesi bir dönemde başarı; dayanıklı bir iş modeline, doğru yatırımları zamanında yapma kabiliyetine ve güçlü bir insan kaynağına dayanıyor. Enerjisa Enerji olarak, dağıtım iş kolumuzda yürüttüğümüz altyapı modernizasyonu, dijitalleşme ve kalite odaklı yatırımlarla yalnızca bugünün ihtiyaçlarını değil, geleceğin enerji sistemini de sahada inşa ediyoruz. Müşteri Çözümleri şirketimiz ile yenilenebilir enerjiye, enerji verimliliğine ve Eşarj aracılığıyla e-mobiliteye yaptığımız yatırımlar, Türkiye'nin enerji dönüşümüne hız kazandırırken; finansal disiplinimiz yatırımcılarımıza uzun vadeli güven sunmaya devam ediyor. Tüm bu adımlar, 'herkes için daha iyi bir gelecek' vizyonumuzu sahada gerçeğe dönüştürmemizi sağlıyor" dedi.