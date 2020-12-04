İçerdiği mineraller sayesinde kırmızı kan hücrelerinin üretimini destekleyerek, hücrelere verimli bir şekilde oksijen taşınmasını sağlar ve bu şekilde hem zihinsel hem de bedensel yorgunluk ile mücadelede bizlere yardımcı olur. Kan sulandırıcı ilaç kullanmıyorsanız; günde 1 avuç çiğ olarak veya buharda koyu yeşil yapraklı sebze tüketmeye özen gösterin” diyor.