Endüstri Günleri ‘VisionIST’ 5'nci yılında sektörü buluşturuyor
Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında, 18-22 Kasım 2023 tarihleri arasında, endüstrideki gelişmelerin tanıtıldığı, tartışıldığı ve iletişim toplantılarının düzenlendiği VisionIST, 5'nci yılında Beyoğlu Metrohan'da gerçekleşecek
Bu sene VisionIST, sektörün önde gelen profesyonelleri ile sinemacıları atölye çalışmaları, ustalık sınıfları, paneller ve söyleşilerle bir araya getirecek ve sektör temsilcileri için özel bir platform sunacak.
Emin Alper, Yolande Zaubermann ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun Ustalık Sınıfları, Armağan Lale, Ali Vatansever, Anna Maria Aslanoğlu, İpek Erden, Beste Yamalıoğlu’nun yapımın farklı alanlarına dair gerçekleştireceği konuşmaları ve atölyeleri, Eniz Rıza Sakızlı ve Deniz Tortum ile belgesel sinema üzerine konuşmaları, Ceylan Özgün Özçelik ve Tunç Şahin’in yönetmenlik üzerine atölyesi, Yunus Ozan Korkut, Deniz Şaşmaz Oflaz, Berkay Ateş, Yamaç Okur, Erdem Şenocak gibi isimlerin ele alacağı analiz etkinlikleri, Julie Rousson ve Yorgos Zois ile Clermont Ferrand ve Drama Shorts gibi önemli festivallerin temsilcileri ile buluşma etkinlikleri ve daha fazlasıyla VisionIST, 5 gün boyunca konuklarını ağırlayacak.
Metrohan Beyoğlu'nda gerçekleşecek etkinliklerin takvimi ise şöyle:
18 KASIM CUMARTESİ
● 13.00 - 13.30
Açılış: USCFF Bir Festival’in Öyküsü
Konuşmacılar Prof. Dr. Bengi Semerci, Franck Finance-Madureira
Etkinlik Dili Türkçe, İngilizce
● 13.30 - 14.30
Ustalık Sınıfı: Yolande Zauberman
Konuşmacı Yolande Zauberman
Moderatör Franck Finance-Madureira
Etkinlik Dili Türkçe, İngilizce
● 14.45 - 15.40
Panel: Edebiyattan, Sinemaya Orlando!
Konuşmacılar Anna Margarita Albelo, Şenay Kara, Bulut Sezer
Moderatör Franck Finance-Madureira
Etkinlik Dili Türkçe, İngilizce
● 16.00 - 16.45
Konuşmalar: Türkiye’de Yabancı Yapımlarla İş Birliği
Konuşmacılar İpek Erden, Beste Yamalıoğlu
Moderatör Berfin Demirat
Etkinlik Dili Türkçe
● 17.00 - 18.00
Analiz: Magarsus
Konuşmacılar Yunus Ozan Korkut, Berkay Ateş, Deniz Şaşmaz Oflaz, Yamaç Okur
Moderatör İzlem Oktay
Etkinlik Dili Türkçe
19 KASIM PAZAR
● 12.30 - 13.15
Atölye Filmimi Nasıl Çekerim: Yapımcılık
Konuşmacı Anna Maria Aslanoğlu
Etkinlik Dili Türkçe
● 13.30 - 14.30
Analiz: Oyunculuk
Konuşmacı Erdem Şenocak
Moderatör İpek Erden
Etkinlik Dili Türkçe
● 14.45 - 15.45
Panel: Sinemada İfade Özgürlüğü
Konuşmacılar F. Serkan Acar Film koop, Damla Kırkalı Sinema, Reklam, Dizi ve Tv Programı
Çalışanları Sendikası, Emre Yetim Oyuncular Sendikası
Moderatör Lalehan Öcal
Etkinlik Dili Türkçe
● Saat: 16.00 - 16.45
Ustalık Sınıfı: Ayşenil Şamlıoğlu
Konuşmacı Ayşenil Şamlıoğlu
Moderatör Prof. Dr. Bengi Semerci
Etkinlik Dili Türkçe
● Saat: 17.00 - 18.00
Ustalık Sınıfı: Emin Alper
Konuşmacı Emin Alper
Moderatör İrem Akbal
Analiz: Kurak Günler
Etkinlik Dili Türkçe
20 KASIM PAZARTESİ
● Saat: 12.30 - 13.15
Konuşmalar İran ve Türkiye Modernleşmesinin Beyaz Perdeye Yansıması (1965-80)
Konuşmacı Farhad Eyvazi
Moderatör Makbule Aras
Etkinlik Dili Türkçe
● Saat: 13.30 - 14.30
Atölye Filmimi Nasıl Çekerim: Belgesel
Konuşmacı Deniz Tortum
Etkinlik Dili Türkçe
● Saat: 14.45 - 15.45
Konuşmalar Belgeselle Tanışma
Konuşmacı Enis Rıza Sakızlı
Moderatör Soner Sert
Etkinlik Dili Türkçe
● Saat: 16.00 - 16.45
Atölye Filmimi Nasıl Çekerim: Yönetmenlik
Konuşmacılar Ceylan Özgün Özçelik, Tunç Şahin
Etkinlik Dili Türkçe
21 KASIM SALI
● Saat: 12.30 - 14.30
Atölye Proje Dosyası Hazırlama ve Pitching
Konuşmacılar Armağan Lale, Ali Vatansever
Etkinlik Dili Türkçe
● 14.45 - 15.45
Atölye Dağıtım
Konuşmacılar Said Aksoy Başka Sinema, Mert Eraslan MUBI
Etkinlik Dili Türkçe
● 16.00 - 16.45
Konuşmalar Festivallerle Tanışma: Clermont-Ferrand Uluslararası Film Festivali
Konuşmacı Julie Rousson
Moderatör Burcu Aykar
Etkinlik Dili İngilizce
22 KASIM ÇARŞAMBA
● 12.30 - 13.15
Analiz Kısa Film Yapmak
Konuşmacılar Barış Kefeli, Cansu Menlikli, Kasım Ördek, Nükhet Taneri, Özgürcan Uzunyaşa
Moderatör Onur Güler
Etkinlik Dili Türkçe
● 13.30 - 14.30