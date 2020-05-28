Endonezya ve Filipinler, normalleşme sürecine hazırlanıyor

Endonezya Ekonomi İşleri Koordinasyon Bakanı Airlangga Hartarto, yaptığı açıklamada, başlıca ulaşım, turizm ve ticaret sektöründe normalleşme sürecinin nasıl olacağı konusunda hazırlık yaptıklarını bildirdi.
Hartarto, madencilik ve tarım gibi diğer sektörler için de çalışmalar yapıldığını belirterek, yeni düzenlemelerin kısa zamanda kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.
Din İşleri Bakanı Fahrul Razı da, vakaların az olduğu bölgelerde camilerin tekrar ibadete açılmasına hükümetin izin verebileceğini söyledi.
Okulların yıllık akademik takvime uygun olarak 13 Temmuz’da açılmasının planlandığı başkent Cakarta’da, salgın durumuna göre 5 Haziran’da da alışveriş merkezilerinin faaliyete geçmesi bekleniyor.
Ülkede, Kovid-19 vakaları son 24 saatte 687 artışla 24 bin 538’e, can kaybı 23 artışla 1496’ya ve iyileşenlerin sayısı ise 183 artışla 6 bin 240’a yükseldi.
- Filipinler
Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Harry Roque, yaptığı açıklamada, Kurumlar Arası Görev Gücünün (IATF),1 Haziran’da 12 milyon kişinin yaşadığı Metro Manila bölgesindeki tedbirlerin hafifletilmesi yönünde hükümete öneride bulunduğunu belirtti.
Karantina süresince kurallara uyulması konusunda önemli dersler çıkardıklarını ve halkın yeni düzenlemeleri beklediğini aktaran Roque, çeşitli bölgelerde normalleşme döneminde de belirli uygulama ve kuralların devam edeceğini ifade etti.
Filipinler'de 15 bin 588 kişi Kovid-19'a yakalanırken yaşamını yitirenlerin sayısı 921’e ulaştı, 3 bin 598 kişi iyileşti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!