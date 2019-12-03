Endonezya'dan iki ödül

03 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beste, aranje ve prodüktör olarak Ender Çabuker imzası taşıyan 'Apalah Cinta', Endonezya'nın en prestijli ödülü olan Dangdut Award 2019'da 'En İyi Şarkı' ve 'En İyi Proje' ödülü kazandı. Endonezya'nın ünlü şarkıcısı Ayu Ting Ting'in Keremcem ile düet yaptığı 'Apalah Cinta', yayımlandığı anda en çok izlenen video kliplerden biri olarak 5 ülkede (Endonezya, Singapur, Hong Kong, Malezya, Tayvan) birden trendlere girmişti.
Ender Çabuker ödülle ilgili olarak "Ayu Ting Ting Endonezya'da çok sevilen, 36 milyon takipçisi, harika şarkıları ve TV programları olan bir yıldız. Ama klibi çekerken ve şarkının Türkçe kısmını okurken gördüm ki Ayu gerçekten Asya'nın süperstarı. 'En İyi Șarkı' ve 'En İyi Proje' ödüllerini kazanmak harika. Ayu ile şimdiden düet yapmak isteyen birçok Türk sanatçı var. Çünkü sesi harika ve sempatikliği Türk insanının gönlünü kazanacak güzellikte. Umarım daha çok projeyi beraber yapacağız" dedi
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