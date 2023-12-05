Batı Sumatra Eyaleti Arama ve Kurtarma Ofisi Başkanı Abdul Malik, yaptığı açıklamada, aranan 12 kayıp dağcıdan 11'inin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

TOPLAM CAN KAYBI 22'YE YÜKSELDİ

Bölge polisi de henüz bulunamayan 1 dağcının, patlamaların gerçekleştiği alana yakın olması nedeniyle yaşamını yitirdiğini düşündüklerini ve hayatını kaybeden dağcıların cesetlerinin kimlik tespiti için hastaneye götürüldüğünü açıkladı.

Böylece, 3 Aralık'tan bu yana yanardağda meydana gelen patlamalar ve hareketlilik nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.