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        Haberler Dünya Endonezya'daki yanardağ patlamasında ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi

        Endonezya'da Marapi Yanardağı'ndaki patlamada ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi

        Endonezya'da, Sumatra Adası'nın batısındaki Marapi Yanardağı'nın patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 17:21 Güncelleme: 05.12.2023 - 17:21
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        Yanardağ patlamasında can kaybı artıyor
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        Batı Sumatra Eyaleti Arama ve Kurtarma Ofisi Başkanı Abdul Malik, yaptığı açıklamada, aranan 12 kayıp dağcıdan 11'inin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

        TOPLAM CAN KAYBI 22'YE YÜKSELDİ

        Bölge polisi de henüz bulunamayan 1 dağcının, patlamaların gerçekleştiği alana yakın olması nedeniyle yaşamını yitirdiğini düşündüklerini ve hayatını kaybeden dağcıların cesetlerinin kimlik tespiti için hastaneye götürüldüğünü açıkladı.

        Böylece, 3 Aralık'tan bu yana yanardağda meydana gelen patlamalar ve hareketlilik nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

        MARAPİ YANARDAĞI KÜL PÜSKÜRTTÜ

        Ülkedeki Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezi, 3 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Merapi Yanardağı'nın yaklaşık 3 kilometre yüksekliğe kül püskürttüğünü, sıcak kül bulutlarının kuzeye ilerlediğini bildirmişti.

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        Yetkililerin, ocaktan bu yana aktif olan Marapi Yanardağı'nı, hareketliliklerin artması nedeniyle birkaç haftadır "yakından takip ettiği" ifade edilmişti.

        ÜLKEDE 130 AKTİF YANARDAĞ BULUNUYOR

        Eyaletin Arama ve Kurtarma Ofisi Başkanı Malik, dün yaptığı açıklamada, eyaletin Agam bölgesindeki Marapi Yanardağı'nda meydana gelen patlamaların ardından arama kurtarma ekiplerinin, 11 dağcının cesedine ulaştığını, 12 kişinin kayıp olduğunu belirtmişti.

        Eyaletin başkenti Padang'daki yerel Arama ve Kurtarma Ofisi yetkilisi Hari Agustian da 2 Aralık'ta dağa tırmanmaya başlayan yaklaşık 75 dağcıdan 52'sinin kurtarıldığını, bunlardan 8'inin patlamalar sonucu bedenlerinde oluşan yanıklar nedeniyle hastaneye kaldırıldığını kaydetmişti.

        "Pasifik ateş çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #Endonezya
        #dünya
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