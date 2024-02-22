Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Ender Saraç hakim karşısına çıktı - Güncel haberler

        Ender Saraç'ın "cinsel istismar" iddiasıyla yargılanmasına başlandı

        Doktor Ender Saraç'ın, 2017 ve 2021 yılları arasında Beşiktaş'ta 13 yaşındaki oğluna yönelik "cinsel istismarda" bulunduğu iddiasıyla 12 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 15:48 Güncelleme: 22.02.2024 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ender Saraç hakim karşısına çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ender Saraç ve tarafların avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

        AA'da yer alan habere göre mahkeme, sanığın avukatının duruşmaların kapalı yapılması yönündeki talebini kabul etmedi.

        Duruşmada savunma yapan Saraç, boşanma aşamasındaki eşi Benan Saraç'ın, avukatı aracılığıyla sosyal medyada yayınlanan söz konusu görüntüleri Muhammet Yakut'a göndererek paylaştırdığını belirterek, bu görüntülerin yapay zekayla oluşturulduğunu ve kendisine komplo kurulduğunu savundu.

        Evinde tuvalet ve banyo da dahil olmak üzere her yerde kamera olduğunu, uygunsuz halde gezdiğine ilişkin bir görüntü bulunamadığını belirten Saraç, "Çocuklara zorla porno seyrettiğim söyleniyor. Cep telefonum belli, geçmiş aramalarıma bakıldı, hiçbir şey çıkmadı." dedi.

        REKLAM

        Vegan olan mağdur çocuğunu, gelişimi durduğu gerekçesiyle bir kez yemek yemeye zorladığını ifade eden Saraç, hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

        Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, mağdur çocuğun adli görüşme odasında pedagog eşliğinde ifadesinin alınmasına karar verdi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının davaya katılma talebinin kabulüne karar veren heyet, duruşmayı 30 Nisan'a erteledi.

        İDDİANAMEDEN

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 5 Aralık 2023'te mağdur çocuk M.S'nin okuldaki öğretmenlerine babası Ender Saraç'ın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlatması üzerine okul idaresinin tuttuğu tutanakların polise bildirildiği ve bunun üzerine soruşturma başlattığı kaydediliyor.

        Çocuğun alınan ilk ifadesinde babası hakkında cinsel istismar suçlamasında bulunduğunu, sonraki beyanında ise annesi ve kendisine kötü davrandığı için babası hakkında bu yönde suçlama yaptığı, istismarın olmadığını söylediği ifade edilen iddianamede, anne Benan Saraç'ın ifadesinde de eşinin kendisine ve çocuklarına psikolojik ve ekonomik şiddet uyguladığını, mağdur oğluna karşı herhangi bir cinsel davranışına şahit olmadığını söylediği aktarılıyor.

        İddianamede, mağdur çocuğun şeref ve namusunu ilgilendiren bir konuda sanığa iftira atmasını gerektirir ciddi bir neden bulunmadığı ifade edilerek, mağdurun ilk ifadesinin samimi ve gerçeği yansıtır mahiyette olduğu dile getiriliyor.

        İddianamede, sanık Ender Saraç'ın, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 12 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #ender saraç
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        6 Şubat'la ilgili ilk karar çıktı! 34 kişi can vermişti! İşte ilk ceza!
        6 Şubat'la ilgili ilk karar çıktı! 34 kişi can vermişti! İşte ilk ceza!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaan'ın 2028'de Hava Kuvvetleri'ne katılmasını planlıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaan'ın 2028'de Hava Kuvvetleri'ne katılmasını planlıyoruz
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İzmir'deki scooter kazasında sürücü serbest
        İzmir'deki scooter kazasında sürücü serbest
        Anagold Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Demirci'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Anagold Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Demirci'nin ifadesi ortaya çıktı!
        "Uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da devam edecek"
        "Uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da devam edecek"
        Riskler ortadan kalktı
        Riskler ortadan kalktı
        Öğretmen eşinin burnunu ve omurgasını kırdı! Feci darp!
        Öğretmen eşinin burnunu ve omurgasını kırdı! Feci darp!
        Polat çifti için yeni iddianame!
        Polat çifti için yeni iddianame!
        "Dünyanın 1 numarasıyım"
        "Dünyanın 1 numarasıyım"
        Kansere bağlı ölümlerde ikinci sırada! Hastalığa yakalanan kadınların yüzde 16’sı hiç sigara içmemiş
        Kansere bağlı ölümlerde ikinci sırada! Hastalığa yakalanan kadınların yüzde 16’sı hiç sigara içmemiş
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        MSB'den Somali, Bulgaristan ve Avrupa Gökyüzü Kalkanı açıklaması
        MSB'den Somali, Bulgaristan ve Avrupa Gökyüzü Kalkanı açıklaması
        Dani Alves'e hapis cezası!
        Dani Alves'e hapis cezası!
        Rus muhalif Navalny nasıl öldü?
        Rus muhalif Navalny nasıl öldü?
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        Aslansın yaparsın!
        Aslansın yaparsın!
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!
        Habertürk Anasayfa