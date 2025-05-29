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        Haberler Bilgi Gündem EN SON DEPREMLER SON DAKİKA 29 MAYIS 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama

        Son depremler listesi 29 Mayıs Perşembe: AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Türkiye'de meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler son dakika deprem haberlerini yakından takip ediyor. 29 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile bugün meydana gelen depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgilere ulaşabilirsiniz. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 07:28 Güncelleme: 29.05.2025 - 10:06
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        • 1

          Deprem ülkesi olan ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan sarsıntılara ilişkin detaylar AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD verilerine göre Malatya ve Elazığ’da deprem oldu. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 29 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

        • 2

          ELAZIĞ’DA DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden paylaşılan verilere göre, saat 07:04’te merkez üssü Hazar Gölü - Elazığ Maden olan bir deprem kaydedildi.

          2.7 büyüklüğündeki sarsıntı, zeminden 8.52 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        • 3

          MALATYA DEPREM İLE SALLANDI

          AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 04:15’te Malatya’nın Kale ilçesinde deprem meydana geldi.

          2.8 büyüklüğündeki deprem, yerin 9.84 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 4

          29 MAYIS 2025 SON DEPREMLER (2,5 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜK)

          2025-05-29 07:04:37 38.50889 39.48944 8.52 ML 2.7 Hazar Gölü - [01.79 km] Maden (Elazığ)

          2025-05-29 06:45:11 35.67639 25.92028 7.06 ML 2.5 Ege Denizi

          2025-05-29 04:15:22 38.35583 38.78111 9.84 ML 2.8 Kale (Malatya)

        • 5

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 6
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