Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem EN SON DEPREMLER SON DAKİKA 29 MAYIS 2025: Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde? AFAD ile Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son depremler listesi 29 Mayıs Perşembe: AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Türkiye'de meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler son dakika deprem haberlerini yakından takip ediyor. 29 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile bugün meydana gelen depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgilere ulaşabilirsiniz. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 07:28 Güncelleme: 29.05.2025 - 19:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Deprem ülkesi olan ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan sarsıntılara ilişkin detaylar AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem oldu. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 29 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

        • 2

          EGE DENİZİ'NDE DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden paylaşılan verilere göre, saat 13:02’de merkez üssü Ege Denizi olan bir deprem kaydedildi.

          3.5 büyüklüğündeki sarsıntı, 24.71 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        • 3

          MALATYA DEPREM İLE SALLANDI

          AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 04:15’te Malatya’nın Kale ilçesinde deprem meydana geldi.

          2.8 büyüklüğündeki deprem, yerin 9.84 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 4

          29 MAYIS 2025 SON DEPREMLER (2,5 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜK)

          2025-05-29 13:39:46 38.49778 39.46639 7.0 ML 2.8 Hazar Gölü - [02.72 km] Maden (Elazığ)

          2025-05-29 13:02:11 35.80833 26.02528 24.71 MW 3.5 Ege Denizi

          2025-05-29 10:34:27 37.44083 37.16444 5.75 ML 2.8 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

          2025-05-29 07:04:37 38.50889 39.48944 8.52 ML 2.7 Hazar Gölü - [01.79 km] Maden (Elazığ)

          2025-05-29 06:45:11 35.67639 25.92028 7.06 ML 2.5 Ege Denizi

          2025-05-29 04:15:22 38.35583 38.78111 9.84 ML 2.8 Kale (Malatya)

        • 5

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 6
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail ateşkesi kabul etti
        İsrail ateşkesi kabul etti
        Dört millet bahçesi açıldı
        Dört millet bahçesi açıldı
        Otomobile tüfekli saldırı: 3 ölü, 1 yaralı
        Otomobile tüfekli saldırı: 3 ölü, 1 yaralı
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        29 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        29 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
        Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
        ABD Suriye Büyükelçiliğini açtı
        ABD Suriye Büyükelçiliğini açtı
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Trump-Musk ayrılığının perde arkasında ne var?
        Trump-Musk ayrılığının perde arkasında ne var?
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Habertürk Anasayfa