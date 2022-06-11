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En popüler 20 canavar filmi

‘Jurassic World: Hâkimiyet’ (Jurassic World: Dominion) filminin gösterime girdiği hafta sinema tarihinin en popüler canavar filmlerini hatırladık. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar’ın seçkisi.

11.06.2022 - 09:23 | Güncelleme: ABONE OL
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  • GODZILLA (1954)
    (Gojira)

    Denizden gelen dev canavar Godzilla’nın amacı Japonya’yı yok etmektir. Yönetmen Ishiro Honda’nın imzasını taşıyan ‘Godzilla’, günümüzün görkemli canavar filmlerinin yanında kuşkusuz çok mütevazı kalıyor ama bir klasik ve öncü olarak bu listede olmayı hak ediyor. Japonların “kaiju” dediği tuhaf yaratık filmlerinin ilki… Üstü örtülü bir şekilde 2. Dünya Savaşı’nda yaşanan atom bombası felaketinin endişelerini yansıtıyor. Seyretmesi hâlâ tuhaf ve eğlenceli. Godzilla’nın bunca yılda nereden nereye geldiğini görmek için de kuşkusuz iyi fırsat. 

  • JAWS (1975)

    Gişelerde büyük başarı kazanan ‘Jaws’, büyük beyaz köpek balığının saldırıları nedeniyle çok zor günler yaşayan bir sahil kasabasını odağına alır. Köpek balığını yok etmek için yola çıkan 3 kişinin işi hiç kolay değildir. Müzik ve kamera açıları sayesinde varlığını hissettiğimiz, insanları nasıl öldürdüğüne şahit olduğumuz köpekbalığını bütün olarak görmemiz zaman alır. Spielberg, kurduğu gerçekçi atmosfer ve özenle ele alınmış karakterleriyle “ucuz canavar filmlerine” beklenmedik bir derinlik ve ciddiyet getirir. Dehşeti, aşırı kanlı sahnelerle değil, gerilimi en üst seviyeye tırmandırarak büyütür. İkinci yarıda üç “arızalı” erkeğin köpekbalığıyla mücadelesi, çağdaş bir Moby Dick versiyonunu hatırlatır.

  • YARATIK (1979)
    (Alien)

    Dünyadan ışık yılları kadar uzaktaki uzay ticaret gemisinde, bir insanın karnını deşerek fırlayıp çıktığında nerdeyse fare boyutunda bir varlıktır. Mürettebat gemideki kaçak küçük yaratığı ararken devasa, vahşi ve zeki bir canavarla karşılaşır. Başka bir gezegenden gelen yaratığın amacı hayatta kalmak ve gemiyi ele geçirmektir. Sinema tarihinin bu en korkunç canavarı, uzay gemisinde “final maçı”nı genç ve güzel bir kadınla oynar. Vahşi kapitalizmin uzaya çıkınca yapacaklarından endişe duyan, karanlık ve karamsar bir gerilim. Gerçek bir başyapıt.

  • KURT ADAM LONDRA’DA (1981)
    (An American Werewolf in London)

    Yönetmen John Landis’in yapımcıların ‘yeşil ışık’ yakması için yıllarca beklediği film, bugün kült bir modern klasik olarak anılıyor. İngiliz taşrasında yolculuk eden sırt çantalı 2 genç Amerikalı, David (David Naughton) ve Jack (Griffin Dunne), kurt adamın saldırısına uğrarlar. David, bir sonraki dolunayda başlarına gelecekleri kaygı içinde beklemeye başlar. 1981’in en çok konuşulan filmlerinden biri olmasının nedeni mizah duygusu ve hikâyesi kadar dönemin sinemasının standartlarının üstüne çıkan dönüşüm sahnesiydi. Günümüzde hâlâ ilham verici bir film olarak anılır. 

  • THE THING (1982)
    (The Thing)

    Howard Hawks'un Christian Nyby ile birlikte yönettiği 1951 tarihli “The Thing From Another World”, John W. Campbell Jr.’ın “Who Goes There?” adlı novellasından sinemaya uyarlanmıştı. Yönetmen John Carpenter, aynı öyküden ilk filmi de geride bırakan bir modern korku klasiği çıkartmayı başardı. Film, Kuzey Kutbu'nda çalışan bilim insanlarının, öldürdüğü insanların şekline giren dünya dışı bir yaratığa karşı verdiği mücadeleyi anlatıyordu. İlk filmi sinema tarihiyle ilgilenenlerden başka hatırlayan yokken Carpenter'ın filmi, içerdiği gerilim ve korku duygusuyla bugün hâlâ birçok sinemacıya esin kaynağı olmayı sürdürüyor.

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