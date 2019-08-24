24 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Quentin Tarantino'nun yazıp yönettiği “Bir Zamanlar Hollywood'da” (Once Upon a Time in... Hollywood) 2019 yazının en çok merak edilen filmlerinden biriydi. 1969 yılında Hollywood'un Altın Çağı'nın son dönemlerinde geçen ve gerçek olaylarla hayali bir öyküyü birleştiren film, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de seyircileri ikiye böldü. Habertürk sinema yazarı Mehmet Açar, tüm sinemaseverlerin “Bir Zamanlar Hollywood'da”yı konuştuğu şu günlerde Quentin Tarantino filmlerini en iyisinden en kötüsüne doğru sıraladı...
1. Kill Bill 2003-2004
“Vol.1” ve “Vol.2” başlıklarıyla iki ayrı bölüm halinde yaklaşık 6 ay arayla gösterime girmiş olsa dahi özellikle bu tür seçkilerde tek film olarak kabul ediliyor... Sonuçta, tek bir ana karakterin hikâyesini anlatan, toplam 4 saat 8 dakikalık bir film... Hikâye, Uma Thurman'ın oynadığı Gelin karakterinin, Bill ve eski çetesinden aldığı intikam üzerinden şekilleniyor.
Gelin, yıllar önce düğün törenini basarak davetliler dahil herkesi öldüren çete mensuplarıyla tek tek hesaplaşıyor. Tarantino hesaplaşma sahnelerinin tümünü birbirinden farklı anlatım stilleriyle çekiyor. Hong Kong ve Japon usulü dövüş filmlerinin yanı sıra western esintileri de var filmde. Japon mangası tarzında animasyon bir bölümün de yer aldığı film, 1970'lerin dövüş filmleri geleneğine bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Tutkuyla çekilmiş başdöndürücü bir sinema gösterisi...
2. Ucuz Roman 1994 (Pulp Fiction)
Tarantino'nun hikâyesini Roger Avary ile birlikte yazdığı film, Los Angeles suç dünyasına götürüyor bizi... İki tetikçi, iki nevrotik restoran soyguncusu, bir boksör ve mafya patronunun güzel eşinin dahil olduğu öyküler; Tarantino'nun zaman içinde sürekli olarak ileri geri gidip gelen sürprizlerle dolu hikâye kurgusuyla iç içe geçiyor... İroni, kara mizah, şiddet, ucuz felsefe ve ahlak tartışmaları; sapkınlık, gizem ve dünyanın en geveze tetikçilerinin yaptığı geyik muhabbetleri, Amerikan popüler kültürüyle harmanlanıyor...
Tarantino'nun sanki bir daha hiç film çekmeyecekmiş gibi büyük bir tutkuyla yazıp çektiği sahnelerin çoğu mükemmel... Filmi sadece bir kez seyretseniz dahi birçok sahneyi unutmanız mümkün değil.
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