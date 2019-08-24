Tarantino, gözden düşen eski western yıldızı Rick Dalton ve dublörü Cliff Booth adlı iki hayali karakteri, Roman Polanski ile Sharon Tate'in oturduğu evin yan komşusu olarak çıkarıyor karşımıza... Film, Hollywood'un en acı günlerinden biri olan 9 Ağustos 1969'da ve öncesinde yaşananları “Soysuzlar Çetesi”ni andıran hayali bir kurguyla sinemalaştırıyor. Diğer bir deyişle, Tarantino gerçekle kurmacayı birbirine karıştırarak her şeyi “gönlüne göre” kurguluyor. Özellikle prodüksiyon tasarımı ve görüntü yönetimiyle seyre değer bir dönem filmi...