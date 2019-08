Quentin Tarantino'nun yazıp yönettiği “Bir Zamanlar Hollywood'da” (Once Upon a Time in... Hollywood) 2019 yazının en çok merak edilen filmlerinden biriydi. 1969 yılında Hollywood'un Altın Çağı'nın son dönemlerinde geçen ve gerçek olaylarla hayali bir öyküyü birleştiren film, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de seyircileri ikiye böldü. Habertürk sinema yazarı Mehmet Açar, tüm sinemaseverlerin “Bir Zamanlar Hollywood'da”yı konuştuğu şu günlerde Quentin Tarantino filmlerini en iyisinden en kötüsüne doğru sıraladı...