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2000'li yılların başında, Portman çeşitli önemli projelerde yer aldı ve birçok farklı türde filmde başarılı performanslar sergiledi. Özellikle "Closer" filmiyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında bir Akademi Ödülü kazandı ve bu rolüyle büyük bir çıkış yakaladı. Ayrıca "Black Swan" filmiyle En İyi Kadın Oyuncu dalında Akademi Ödülü kazanmıştır. Portman, aynı zamanda popüler kültürün bir parçası haline gelen "Star Wars" serisinin prequel üçlemesinde Padmé Amidala karakterini canlandırmıştır. Bu rol, onu geniş bir hayran kitlesiyle tanıştırmış ve dünya çapında tanınmış bir isim haline getirmiştir. Natalie Portman oynadığı filmlerden bazıları şu şekilde listelenmiştir:

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Star Wars Prequel Trilogy (1999-2005): George Lucas'ın Star Wars serisinin prequel üçlemesinde Padmé Amidala karakterini canlandırmıştır. Bu üç film, Star Wars evrenindeki olayları ve Anakin Skywalker'ın dönüşümünü anlatır. Portman, bilim kurgu efsanesi olan Star Wars'taki rolüyle geniş kitleler tarafından tanınır hale geldi.

Black Swan (2010): Portman, bu psikolojik gerilim-drama filmde başrolü oynamıştır. Film, balet dünyasında yükselmeye çalışan bir dansçının hikayesini anlatır. Portman, bu filmdeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu dalında Akademi Ödülü kazanmıştır.

V for Vendetta (2005): Bu distopya ve politik gerilim filmde Evey Hammond karakterini canlandırmıştır. Film, totaliter bir hükümete karşı mücadele eden V adlı bir aktivistin hikayesini anlatır. Filmdeki performansıyla büyük beğeni toplamıştır. Natalie Portman en iyi filmlerinden biri olarak tarihte yerini almıştır. REKLAM

Jackie (2016): Portman, bu biyografik drama filmde Jacqueline Kennedy Onassis karakterin4 hayat vermiştir. Film, John F. Kennedy'nin suikast sonrası döneminde eşinin yaşadıklarını ve güçlü duruşunu anlatır. Bu filmdeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu dalında bir Akademi Ödülü adaylığı elde etmiştir.

Leon - The Professional (1994): Bu aksiyon-drama filmde genç bir kız olan Mathilda rolünü canlandırıştır. Film, bir suikastçı olan Leon ile genç kız Mathilda arasındaki beklenmedik bir ilişkiyi anlatır. Portman, bu filmdeki performansıyla büyük bir çıkış yapmış ve olumlu eleştiriler almıştır. Bu anlamda Natalie Portman en iyi filmleri arasında yer almaktadır.

Closer (2004): Film, dört kişinin birbirleriyle olan ilişkilerini ve duygusal karmaşalarını anlatır. Portman, bu filmdeki performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında bir Akademi Ödülü kazanmıştır.

Thor (2011): Portman, Thor filminde Dr. Jane Foster karakterini canlandırmıştır ve daha sonra Marvel Sinematik Evreni'nde bu rolü devam ettirmiştir. Filmler, mitolojik süper kahraman Thor'un maceralarını ve dünyayı tehdit eden güçlere karşı savaşını konu alır.

Natalie Portman, sadece oyunculuk yeteneğiyle değil aynı zamanda zekası, eğitimi ve etkileyici sahne varlığıyla da tanınır. Harvard Üniversitesi'nden psikoloji alanında lisans derecesi almıştır. Portman, güzellik, zarafet ve entelektüellikle tanınan bir aktris olarak kabul edilir. Hem dramatik rollerdeki derinlikli performansları hem de komedi filmlerindeki eğlenceli yanını başarıyla sergilemiştir. Oyunculuğundaki çeşitlilik ve başarıları, onu sinema dünyasında saygın bir konuma taşımıştır. Natalie Portman son filmi ise May December şeklindedir.