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Ünlü aktör, oyunculuk kariyeri boyunca birçok ödül ve övgüye layık görülmüştür. Bu ödüller arasında iki Akademi Ödülü, Altın Küre Ödülü ve BAFTA Ödülü gibi prestijli ödüller bulunmaktadır. Ayrıca Amerikan Film Enstitüsü tarafından "Tüm Zamanların En Büyük Erkek Oyuncusu" olarak kabul edilmiştir. Marlon Brando oynadığı filmlerden bazıları aşağıdaki gibidir.

A Streetcar Named Desire (1951): Bu drama filmi, Tennessee Williams'ın aynı adlı tiyatro oyunundan uyarlanmıştır. Brando, filmde Stanley Kowalski karakterini canlandırır. Performansı büyük beğeni toplayan Brando, bu rolle En İyi Erkek Oyuncu dalında bir Akademi Ödülü adaylığı elde etmiştir.

On the Waterfront (1954): Film, dokunaklı bir hikayeyle suç örgütüne karşı mücadele eden bir dok işçisinin hikayesini anlatır. Brando, bu filmdeki performansıyla büyük bir çıkış yapar ve En İyi Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü kazanır.

The Godfather (1972): Bu Francis Ford Coppola yapımı film, mafya ailesi Corleone'nin hikayesini anlatır. Brando, Don Vito Corleone karakterini oynamaktadır. Filmdeki etkileyici performansıyla ün kazanan Brando, bu rolüyle ikinci bir En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü kazanır. Bu anlamda en iyi Marlon Brando filmlerinden

Apocalypse Now (1979): Francis Ford Coppola tarafından yönetilmiştir. Brando, Kolonel Walter E. Kurtz karakterini canlandırır. Film, Vietnam Savaşı sırasında çılgınlığa dönüşen bir ordu subayının hikayesini anlatır. Brando'nun bu filmdeki performansı da büyük beğeni toplamıştır.

Guys and Dolls (1955): Bu müzikal komedi filminde Brando, Sky Masterson karakterini oynar. Film, Damon Runyon'ın aynı adlı tiyatro oyunundan uyarlanmıştır. Brando, bu rolde şehirdeki kumarhanelerin kralı olan bir kumarbaza hayat verir. Performansı ve şarkı söyleme yeteneğiyle dikkat çeker.

Viva Zapata (1952): Emiliano Zapata'nın hayatını konu alır. Brando, Emiliano Zapata'yı canlandırır ve performansıyla büyük beğeni toplar. Film, Brando'ya En İyi Erkek Oyuncu dalında bir Akademi Ödülü kazandırmıştır.

Last Tango in Paris (1972): Bu kontroverz bir drama filmi, Brando'nun öne çıkan performanslarından biridir. Film, Paris'te tanışan iki yabancının tutkulu ve yoğun bir ilişki yaşamasını anlatır. Brando, bu filmdeki cesur ve duygusal performansıyla dikkat çeker.

Julius Caesar (1953): William Shakespeare'in aynı adlı oyunundan uyarlanan bu filmde Brando, Mark Antony karakterini canlandırır. Brando'nun performansı, o dönemdeki Shakespeare uyarlamalarında çığır açan bir yaklaşım olarak kabul edilir. Marlon Brando en iyi filmleri arasında yerini korumaktadır.

Marlon Brando, sadece oyunculuk yeteneğiyle değil, aynı zamanda toplumsal konulara olan duyarlılığı ve aktivizmiyle de tanınır. Sivil haklar hareketine aktif olarak katılmış ve çeşitli sosyal konularda farkındalık yaratmaya çalışmıştır.

Brando'nun etkileyici ve ilham verici oyunculuğu, onu sinema tarihinin en büyük ve unutulmaz isimlerinden biri haline getirmiştir. Derinlikli karakterleri canlandırma yeteneği ve çığır açan oyunculuk tarzı, günümüz oyuncuları üzerinde hala büyük bir etkiye sahiptir. Yetenekli aktör, sinema dünyasının eşsiz bir ikonudur ve mirası hala yaşamaktadır. Marlon Brando son filmi ise Superman Reformları şeklindedir.