HABERTURK.COM

Gary Oldman, oyunculuk becerisi, çok yönlülüğü ve dönüşümlü rolleriyle tanınır. Oynadığı karakterleri ustalıkla canlandırması ve farklı aksanları ve vücut dili kullanabilmesiyle dikkat çeker. Kariyeri boyunca birçok farklı türde filmde yer almıştır, drama, suç, bilim kurgu, aksiyon ve fantezi gibi geniş bir yelpazede çalışmıştır. Gary Oldman oynadığı filmlerden bazıları aşağıdaki gibidir.

The Dark Knight: Oldman, Komiser James Gordon rolünde, Gotham Şehri'ni suçlulardan korumaya çalışan bir polis memurunu canlandırır. Filmin odak noktası, Batman ile Joker arasındaki çatışmadır. Gordon, Batman'in yardımıyla Joker'in planlarını durdurmaya ve Gotham'ı kaosun etkisinden kurtarmaya çalışır.

Oldman, Komiser James Gordon rolünde, Gotham Şehri'ni suçlulardan korumaya çalışan bir polis memurunu canlandırır. Filmin odak noktası, Batman ile Joker arasındaki çatışmadır. Gordon, Batman'in yardımıyla Joker'in planlarını durdurmaya ve Gotham'ı kaosun etkisinden kurtarmaya çalışır. Léon: The Professional: Norman Stansfield karakterini canlandırır. Stansfield, uyuşturucu bağımlısı bir DEA ajanıdır. Film, Leon adında bir suikastçı ile Mathilda adında genç bir kız arasındaki sıra dışı ilişkiyi anlatır. Stansfield, Mathilda'nın ailesinin öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı yürütürken Leon ve Mathilda'yı takip eder. Gary Oldman en iyi filmlerinden

Norman Stansfield karakterini canlandırır. Stansfield, uyuşturucu bağımlısı bir DEA ajanıdır. Film, Leon adında bir suikastçı ile Mathilda adında genç bir kız arasındaki sıra dışı ilişkiyi anlatır. Stansfield, Mathilda'nın ailesinin öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı yürütürken Leon ve Mathilda'yı takip eder. Dracula: Gary Oldman, Francis Ford Coppola'nın yönettiği bu filmde ünlü vampir Kont Dracula'yı canlandırıyor. Hikaye, Kont Dracula'nın 15. yüzyılda Transilvanya'dan Londra'ya gelerek yeni bir aşk arayışına girişmesini anlatıyor. Dracula, avcıların ve aşkının peşinde olan Mina ile karşılaşırken, karanlık güçlerle mücadele etmek zorunda kalır.

Gary Oldman, Francis Ford Coppola'nın yönettiği bu filmde ünlü vampir Kont Dracula'yı canlandırıyor. Hikaye, Kont Dracula'nın 15. yüzyılda Transilvanya'dan Londra'ya gelerek yeni bir aşk arayışına girişmesini anlatıyor. Dracula, avcıların ve aşkının peşinde olan Mina ile karşılaşırken, karanlık güçlerle mücadele etmek zorunda kalır. True Romance: Oldman, Quentin Tarantino'nun senaryosunu yazdığı bu filmde tehlikeli bir gangster olan Drexl Spivey'i canlandırıyor. Film, Clarence ve Alabama adlı genç bir çiftin romantik ve tehlikeli macerasını konu alıyor. Drexl Spivey, çiftin kaçış planına engel olur ve aralarında çıkan çatışmaları körükler.

Oldman, Quentin Tarantino'nun senaryosunu yazdığı bu filmde tehlikeli bir gangster olan Drexl Spivey'i canlandırıyor. Film, Clarence ve Alabama adlı genç bir çiftin romantik ve tehlikeli macerasını konu alıyor. Drexl Spivey, çiftin kaçış planına engel olur ve aralarında çıkan çatışmaları körükler. Harry Potter serisi: Gary Oldman, Sirius Black karakterini canlandırıyor. Bu film serisi, J.K. Rowling'in romanlarına dayanmaktadır. Sirius Black, Harry Potter'ın babasının en yakın arkadaşıdır ve Azkaban Hapishanesi'nden kaçarak Harry'nin hayatında önemli bir rol oynar. Black, Harry'ye hem koruyucu bir figür hem de büyülü dünyadaki karmaşık geçmişi hakkında ipuçları sunar.

Gary Oldman, Sirius Black karakterini canlandırıyor. Bu film serisi, J.K. Rowling'in romanlarına dayanmaktadır. Sirius Black, Harry Potter'ın babasının en yakın arkadaşıdır ve Azkaban Hapishanesi'nden kaçarak Harry'nin hayatında önemli bir rol oynar. Black, Harry'ye hem koruyucu bir figür hem de büyülü dünyadaki karmaşık geçmişi hakkında ipuçları sunar. Sid and Nancy: Punk müzik ikonu Sid Vicious'u canlandırır. Film, Sid Vicious ve kız arkadaşı Nancy Spungen'ın gerçek yaşam hikayesine dayanmaktadır. Sid Vicious, Sex Pistols'un basçısıdır ve müzik kariyeri ve ilişkisi arasında bocalarken, uyuşturucu bağımlılığı ve şiddetin gölgesinde çalkalanır.

Punk müzik ikonu Sid Vicious'u canlandırır. Film, Sid Vicious ve kız arkadaşı Nancy Spungen'ın gerçek yaşam hikayesine dayanmaktadır. Sid Vicious, Sex Pistols'un basçısıdır ve müzik kariyeri ve ilişkisi arasında bocalarken, uyuşturucu bağımlılığı ve şiddetin gölgesinde çalkalanır. The Fifth Element: Gary Oldman, Luc Besson'ın yönettiği bu bilim kurgu filmde Jean-Baptiste Emanuel Zorg karakterini canlandırıyor. Hikaye, gelecekteki bir dünyada geçer. Zorg, kozmik bir tehdidi önlemek için gizemli bir kadın ve kahramanlarla çatışırken, insanlığın kaderiyle ilgili büyük bir sırrı keşfeder. En iyi Gary Oldman filmleri arasında yer alır.

Gary Oldman, Luc Besson'ın yönettiği bu bilim kurgu filmde Jean-Baptiste Emanuel Zorg karakterini canlandırıyor. Hikaye, gelecekteki bir dünyada geçer. Zorg, kozmik bir tehdidi önlemek için gizemli bir kadın ve kahramanlarla çatışırken, insanlığın kaderiyle ilgili büyük bir sırrı keşfeder. arasında yer alır. JFK: Gary Oldman, Oliver Stone'un yönettiği bu filmde Lee Harvey Oswald karakterini canlandırıyor. Film, John F. Kennedy suikastı ve ardındaki gizli komploları araştıran bir savcının hikayesini anlatıyor. Oswald, suikastla bağlantılı olduğu iddia edilen bir adamdır ve filmin odağında komplo teorileri, siyasi entrikalar ve gerilim dolu bir soruşturma yer alır.

Gary Oldman, hem bağımsız yapımlarda yer alan derinlikli karakterlerde başarılı performanslar sergilemiş hem de büyük Hollywood prodüksiyonlarında önemli roller üstlenmiştir. Kariyeri boyunca birçok unutulmaz karaktere hayat vermiş ve sinema dünyasında iz bırakmıştır. Oldman, bu filmlerdeki çeşitli rolleriyle etkileyici bir performans sergileyerek sinema dünyasında iz bırakmıştır. Her bir film, farklı türlerde ve konularda yer alırken Oldman'ın çok yönlülüğünü ve oyunculuk yeteneğini sergilemektedir. Gary Oldman son filmi ise Belalı Tanık 2 şeklindedir.

ÖNERİLEN VİDEO

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk