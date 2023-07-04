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Eddie Murphy, geniş bir filmografisi olan bir oyuncudur. Kariyeri boyunca birçok unutulmaz karaktere hayat vermiş ve komedi türündeki başarılarıyla izleyicilerin sevgisini kazanmıştır. Aynı zamanda iyi bir seslendirme sanatçısı olarak da bilinir ve "Shrek" serisindeki Eşek karakterine sesiyle hayat vermiştir. Eddie Murphy oynadığı filmler ise aşağıdaki gibidir.

Beverly Hills Cop: Axel Foley karakterini canlandırır. Bu aksiyon-komedi filmi, bir polisin Los Angeles'ta bir suç davasını çözmek için çalışmasını konu alır. Murphy, Axel Foley olarak büyük bir çıkış yaparak kariyerindeki en ikonik rollerden birini oynadı.

Axel Foley karakterini canlandırır. Bu aksiyon-komedi filmi, bir polisin Los Angeles'ta bir suç davasını çözmek için çalışmasını konu alır. Murphy, Axel Foley olarak büyük bir çıkış yaparak kariyerindeki en ikonik rollerden birini oynadı. Trading Places: Billy Ray Valentine karakterini canlandırır. Bu komedi filmi, bir milyarder ve bir dilenci arasında yapılan bir sosyal deneyi konu alır. Murphy, filmdeki mizah anlayışı ve enerjisiyle dikkat çeker.

Billy Ray Valentine karakterini canlandırır. Bu komedi filmi, bir milyarder ve bir dilenci arasında yapılan bir sosyal deneyi konu alır. Murphy, filmdeki mizah anlayışı ve enerjisiyle dikkat çeker. Coming to America: Akeem / Clarence / Randy Watson / Saul karakterlerini canlandırır. Bu romantik komedi filmi, zengin bir Afrika prensinin Amerika'ya gelerek aşkı aramasını anlatır. Murphy, filmde çoklu rolleri başarıyla canlandırarak komedi yeteneğini sergiler.

Akeem / Clarence / Randy Watson / Saul karakterlerini canlandırır. Bu romantik komedi filmi, zengin bir Afrika prensinin Amerika'ya gelerek aşkı aramasını anlatır. Murphy, filmde çoklu rolleri başarıyla canlandırarak komedi yeteneğini sergiler. The Nutty Professor: Profesör Sherman Klump / Buddy Love karakterlerini canlandırır. Bu komedi filmi, kilolu ve utangaç bir profesörün, zayıf ve egosu yüksek alter egosuyla baş etme mücadelesini konu alır. Murphy, filmdeki farklı karakterleri canlandırarak oyunculuk yeteneğini gösterir. Eddie Murphy en iyi filmleri arasında yer alır.

Profesör Sherman Klump / Buddy Love karakterlerini canlandırır. Bu komedi filmi, kilolu ve utangaç bir profesörün, zayıf ve egosu yüksek alter egosuyla baş etme mücadelesini konu alır. Murphy, filmdeki farklı karakterleri canlandırarak oyunculuk yeteneğini gösterir. arasında yer alır. Dreamgirls: James "Thunder" Early karakterini canlandırır. Bu müzikal drama filmi, bir kız grubunun müzik endüstrisindeki yükselişini anlatır. Murphy, filmdeki müzikal performansları ve dramatik oyunculuğuyla dikkat çeker ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar adaylığı kazanır.

"Thunder" Early karakterini canlandırır. Bu müzikal drama filmi, bir kız grubunun müzik endüstrisindeki yükselişini anlatır. Murphy, filmdeki müzikal performansları ve dramatik oyunculuğuyla dikkat çeker ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar adaylığı kazanır. 48 Hrs. (1982): Reggie Hammond karakterini canlandırır. Bu aksiyon-komedi filmi, bir polis ve bir mahkumun ortaklık kurarak suçluları yakalamasını konu alır. Murphy, filmdeki mizah anlayışı ve enerjisiyle büyük beğeni topladı.

Reggie Hammond karakterini canlandırır. Bu aksiyon-komedi filmi, bir polis ve bir mahkumun ortaklık kurarak suçluları yakalamasını konu alır. Murphy, filmdeki mizah anlayışı ve enerjisiyle büyük beğeni topladı. Beverly Hills Cop II: Axel Foley karakterini canlandırır. Bu devam filmi, Axel Foley'nin yeni bir suç davasını çözmek için Beverly Hills'e geri dönmesini konu alır. Murphy, serinin ikinci filminde de başarılı performansını sürdürmüştür.

Axel Foley karakterini canlandırır. Bu devam filmi, Axel Foley'nin yeni bir suç davasını çözmek için Beverly Hills'e geri dönmesini konu alır. Murphy, serinin ikinci filminde de başarılı performansını sürdürmüştür. The Klumps: Profesör Sherman Klump / Buddy Love karakterlerini canlandırır. Bu komedi filmi, Profesör Klump ve alter egosu Buddy Love'ın aileleriyle birlikte yaşadığı komik olayları anlatır. Murphy, filmdeki çoklu rolleriyle yine mizah ve oyunculuk yeteneğini sergiledi.

Profesör Sherman Klump / Buddy Love karakterlerini canlandırır. Bu komedi filmi, Profesör Klump ve alter egosu Buddy Love'ın aileleriyle birlikte yaşadığı komik olayları anlatır. Murphy, filmdeki çoklu rolleriyle yine mizah ve oyunculuk yeteneğini sergiledi. Shrek: Eşek karakterine sesiyle hayat verir. Bu animasyon filmi, yeşil bir yaratık olan Shrek'in maceralarını ve arkadaşı Eşek ile olan ilişkisini konu alır. Murphy, Eşek karakterine canlılık ve komik bir seslendirme performansıyla hayat verir.

Eşek karakterine sesiyle hayat verir. Bu animasyon filmi, yeşil bir yaratık olan Shrek'in maceralarını ve arkadaşı Eşek ile olan ilişkisini konu alır. Murphy, Eşek karakterine canlılık ve komik bir seslendirme performansıyla hayat verir. Dolemite Is My Name: Rudy Ray Moore karakterini canlandırır. Bu biyografik komedi filmi, bir komedyenin ve film yapımcısının gerçek hayat hikayesini anlatır. Murphy, filmdeki performansıyla büyük beğeni toplar ve En İyi Erkek Oyuncu dalında bir Altın Küre adaylığı kazanır. En iyi Eddie Murphy filmlerinden

Eddie Murphy, mizah yeteneği, enerjik sahne varlığı ve viyolonsel oyunculuğuyla Hollywood'da önemli bir yer edinmiş bir aktördür. Kariyeri boyunca birçok farklı karakteri canlandırmış ve komedi türündeki başarılarıyla izleyicileri güldürmeyi başarmıştır. Murphy, sahne varlığı, mizah anlayışı ve çok yönlü oyunculuğuyla Hollywood'da sevilen ve saygı duyulan bir isim olmuştur. Gençlik enerjisini ve yeteneklerini uzun yıllar boyunca koruyarak sinema dünyasında etkileyici bir iz bırakmıştır. Eddie Murphy son filmi ise You People şeklindedir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk