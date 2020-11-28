En iyi 15 Netflix orijinal dizisi

DARK

Alman yapımı bilimkurgu dizisi, kasabada yaşayan 5-6 ailenin kuşaklara yayılan benzersiz hikayesini zaman yolculukları üzerinden anlatıyor. Geçmişe ya da geleceğe gidip orada sıkışıp kalan, hatta aynı zaman boyutunda yaşayan kendisiyle irtibata geçen şaşkın ve çaresiz karakterleriyle, zaman yolculuğu üzerine çekilen en fantastik ve dramatik dizilerden biri ‘Dark’… Farklı zamanlardan gelen insanların etkileşime geçtiği benzersiz bir zaman kargaşası var ‘Dark’ta… Geçmiş, şimdi ve geleceğin çorbaya dönüştüğü bir zaman kesiti içinde istisnasız herkes arayış içinde… Kimisi kasabayı, kimisi çocuğunu, kimisi de kendini kurtarmak istiyor. Bütün bilimkurgu ve fantezi hikâyelerini standart bir ‘iyi–kötü mücadelesi’ne bağlayan Hollywood zihniyetinden sıkılanlar için ‘Dark’ın, ferah bir nefes alma alanı olduğu söylenebilir… Gerçi üçüncü sezonun ortalarına doğru her şey oraya bağlanacak gibi görünüyor ama hikâyenin bildiğimiz türde bir iyi–kötü mücadelesiyle ilgisi olmadığı ortaya çıkıyor. Çünkü ‘Dark’, karakterlerin öncelikle kendi içlerinde verdikleri mücadeleler üzerine kurulu… Bilimkurgu türünün son yıllardaki en iyi örneklerinden biri…