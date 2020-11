En iyi 15 Netflix orijinal dizisi

WHEN THEY SEE US

Yayınlandığı dönemde seyirciler ve eleştirmenlerden çok olumlu tepkiler alan, uzun bir sinema filmi tadında 4 bölümlük bir mini dizi… ‘Selma’, ‘13th’ gibi filmleriyle tanınan Ava DuVernay’in yönettiği ‘When They See Us’, 1989 yılında bir kadına saldırı ve tecavüz suçundan yargılanan 5 siyahın hikâyesini anlatıyor. New York Polis Teşkilatı’ndaki ırkçılık ve yozlaşmanın sonucu olarak yetersiz delillerle mahkemeye çıkarılan 5 kişinin hikâyesi hayli çarpıcı ve üzücü… 31 Mayıs 2019’da yayınlanan dizi, Primetime Emmy Ödülleri’ne 11 dalda aday olmuş ve Jharrel Jerome’a mini dizi kategorisinde başrol erkek oyuncu ödülünü kazandırmıştı. Aynı yıl, Eleştirmenlerin Seçimi’nde en iyi mini dizi seçilmişti.