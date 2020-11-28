En iyi 15 Netflix orijinal dizisi

BO JACK HORSEMAN
Bir atın ana karakter olduğu bir animasyonu herkes seyretmek istemeyebilir. Kaldı ki, dünya genelinde çok geniş bir kitleye ulaştığını ve popüler olduğunu söylemek kolay değil. Ama Amerikalı eleştirmenlere göre en iyi Netflix dizilerinden biri… Antropomorfik hayvanlarla insanların birlikte yaşadığı bir dünyada geçen ‘BoJack Horseman’, yetişkin seyircilere hitap eden trajikomik bir sitcom… Dizinin ana karakteri 1990’lı yıllarda popüler bir sitcom’un yıldızı olan BoJack adında bir at… 10 yılını dinlenerek kendi köşesinde geçiren BoJack, yeniden ‘sahalara dönmek’ ister… Hollywood’u ve şöhret kültürünü ince ince eleştiren dizi, dürüstlüğüyle de övgü topluyor. Sadık hayranlarının kültleştirdiği dizi, 2014’ten bu yana sürüyor. Rolling Stone birçok ödül kazanan 6 sezon ve 77 bölümlük ‘BoJack Horseman’i ‘fenomen’ olarak nitelerken, Indiewire gelmiş geçmiş en iyi animasyon dizisi ilan etmişti.
NARCOS
Eleştirmenler tarafından uyuşturucu kartelleri üzerine çekilmiş en iyi dizilerden biri olarak kabul ediliyor. İlk iki sezonunda Kolombiyalı kokain üreticisi ve dağıtıcısı Pablo Escobar’ın yükselişini anlatan dizi, 2015 yılının ağustos ayından beri yayınlanıyor. Dizi, Escobar’ın diğer uyuşturucu lordlarıyla olan ilişkilerinin yanı sıra ABD’nin uyuşturucuya karşı verdiği mücadeleyi de yansıtıyor. Üçüncü sezonunda Escobar’ın düşüşünü anlatan dizi, Escobar’dan sonra ortaya çıkan Cali Kartel’ini odağına almayı da ihmal etmiyor. ‘Narcos: Mexico’ başlığı altında yayınlanan dördüncü ve beşinci sezonlar ise 1980’li yıllarda Meksika’da geçiyor. Bir belgesel olmasa da ele aldığı meseleyi heyecanlı bir tarih dersi kıvamına getirmeyi başaran bir dizi…
STRANGER THINGS
1980’li yıllarda, ‘E.T’ başta olmak üzere ‘bir grup çocuk ve ergenin’ serüvenlerine odaklanan filmler vardı. Mark ve Ross Duffer, 1980’lerde geçen ‘Stranger Things’i yazarken o yılların filmlerinden esinlendiler. Hikâyenin merkezine süper güçlere sahip bir kız çocuğunu yerleştirerek 2010’lu yılların ruhunu yakalamayı başardılar. ‘Stranger Things’i, ergenliğin farklı aşamalarındaki bir avuç çocuğun kasabayı ve dünyayı kurtarmak için verdiği mücadele kadar yaşattığı 80’li yıllar nostaljisi nedeniyle de sevdik. İlk sezonu 2016’da yayınlanan dizinin üçüncü sezonunu 2019 yazında seyrettik. Dördüncü sezon ise 2021’de seyircilerle buluşacak. Özellikle genç kuşağın en sevdiği dizilerden biri.
THE CROWN
Peter Morgan, 2006’da ödüller kazanan ‘The Queen’ filminin senaryosunu yazmıştı. Lady Diana’nın ölümünü takip eden süreçte Kraliçe ile Başbakan Tony Blair’in ilişkilerine odaklanan filmin ulaştığı başarının ardından Morgan, II. Elizabeth’in tahta çıktığı ilk günlerden başlayarak bütün dönemlerini anlatmaya karar verdi. 2016’da başlayan ‘The Crown’, ilk sezonundan itibaren büyük ilgi gördü. Kraliyet ailesinin hayatına içerden bakış, sadece İngilizlerin değil tüm dünyanın ilgisini çekti. İlk iki sezonda II. Elizabeth’in gençliğini Claire Foy, Winston Churchill’i ise John Lithgow canlandırdı. Elizabeth’in eşi Prens Phillip’le olan ilişkilerinin ayrıntılı şekilde ele alındığı dizinin üçüncü sezonundan itibaren başrole Olivia Colman geçti… 4 sezon ve 40 bölümün ardından sadece 1990’lara gelmiş durumdayız. 2022’de yayınlanması planlanan beşinci sezonla, Elizabeth’in 21. Yüzyıl serüvenini anlatmaya başlayacak dizinin hedefi, altıncı sezonda her şeye bir nokta koymak…
GLOW
1980’li yıllarda Los Angeles’ta düzenlenen gösteri amaçlı profesyonel kadın güreş ligini temel alan bir dizi… 2017’de yayınlanmaya başlayan dizinin adı bu organizasyonun adının kısaltmasından geliyor: GLOW (Gorgeous Ladies of Wrestling) Başarısız aktrisleri ve arayış içindeki uyumsuz kadınları bir araya getiren güreş şovunu konu alan ‘GLOW’, özellikle ABD’de 1980’ler nostaljisinin de katkısıyla çok sevilen bir dizi haline geldi. Eleştirmenler özellikle Alison Brie ve Betty Gilpin’in oynadığı karakterlerin dayanılmaz cazibesinden söz ettiler ve dizinin mizah duygusunu övdüler. 2018 ve 2019’da yayınlanan ikinci ve üçüncü sezon da çok olumlu eleştiriler aldı. Dördüncü sezon ise Covid-19 pandemisi nedeniyle şimdilik ertelenmiş durumda…
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