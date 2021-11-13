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En iyi 15 kraliyet filmi

Prenses Diana’nın hikâyesini anlatan ‘Spencer’ filminin gösterime girdiği hafta sinema tarihinin en iyi kraliyet filmlerini hatırladık. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar’ın yazısı.

13.11.2021 - 02:26 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT

  • KORKUNÇ İVAN - I ve II (1944 - 1946)
    (Ivan Grozniy)

    Rusya’yı bir araya getiren İmparator İvan’ın destansı öyküsü... “Korkunç” lakaplı Ivan, dönemin SSCB diktatörü Stalin’in kişisel kahramanıydı ve film onun desteğiyle çekildi. İlk bölüm 1944’de gösterime girdi. İkinci bölüm 1946’da tamamlandı ama Ivan’ın bir diktatör gibi gösterildiği gerekçesiyle bizzat Stalin tarafından yasaklandı. 1958’e kadar da seyircilerle buluşamadı. Sinema dehası Sergei Eiseinstein’ın elinden çıkma gerçek bir klasik.

  • HER DEVRİN ADAMI (1966)
    (A Man for All Seasons)

    Robert Bolt’un kendi oyunundan sinemaya uyarladığı, usta yönetmen Fred Zinnemann’ın imzasını taşıyan film, Kral VIII. Henry (Robert Shaw) ile inançlarından ödün vermeyen onurlu bir adamın, ünlü yazar Thomas More’un (Paul Scofield) çatışmasını anlatıyor. Boşanıp yeniden evlenmesini onaylamayan kiliseyi zorla dize getirmeye çalışan VIII. Henry, More’a yaptıkları nedeniyle şimdi en zalim İngiliz krallarından biri olarak tanınıyor. ‘Her Devrin Adamı’, 6 Oscar birden kazanmıştı.

  • KUTSAL KADEH (1975)
    (Monty Python And The Holy Grail)

    Listedeki diğer filmlere benzemediği kesin. Ama sonuçta filmin merkezinde Kral Arthur ve onun şövalyeleri var. Hep birlikte Hz. İsa’nın Kutsal Kadeh’ini arıyorlar. Dolayısıyla, bir kraliyet filmi olmadığını kim söyleyebilir? Asıl önemlisi, maceraları sırasında seyirciyi gülmekten yerlere yatırıyorlar. Hem efsaneyle hem de tarihi filmlerle dalga geçen şahane bir Monty Python komedisi. Monty Python ekibinden Terry Gilliam ve Terry Jones yönetmişti. Bugün bir kült film olarak kabul ediliyor.

  • SON İMPARATOR (1987)
    (The Last Emperor)

    İlk bakışta tipik bir ‘kraliyet filmi’ gibi görünmeyebilir. Ama Çin’de yüzlerce yıl hüküm sürmüş bir hanedanın son imparatorunun hayat hikâyesini anlatması itibarıyla bir benzerini bulmak çok zor. İtalyan yönetmen Bernardo Bertolucci, sadece monarşinin yıkılmasını değil, devrimi ve ‘son imparator’un yeni sistem içinde Çinli bir işçiye dönüşmesini de anlatıyor. Bizi geriye dönüşlerle Pu Yi’nin iktidara geldiği ilk günlere kadar götürerek, imparatorluğu ve kaçınılmaz çöküş sürecini filme dahil ediyor. En iyi film dahil tam 9 Oscar birden kazanmış ve gişelerde de başarıya ulaşmıştı.  

  • KRALİÇE MARGOT (1994)
    (La Reine Margot)

    İngiliz kraliyet filmlerine oranla çok daha sert, kanlı, erotik bir film. Kraliçe Margot (Isabelle Adjani), Katolikler ve Protestanlar arasındaki mezhep savaşının doruğa çıktığı bir dönemde, saray entrikalarının orta yerinde kıstırılmış genç bir kadın... Barış için önceden ayarlanmış bir evlilik yapıyor ama tarihe geçen büyük bir katliamı da önleyemiyor. Yönetmen Patrice Chereau biraz karışık ve yorucu da olsa hayli sarsıcı bir öyküye imza atıyor. Fransızların kraliyet konusundaki tavizsiz ve net yaklaşımının bir ürünü…

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