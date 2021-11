En iyi 15 kraliyet filmi

HER DEVRİN ADAMI (1966)

(A Man for All Seasons)



Robert Bolt’un kendi oyunundan sinemaya uyarladığı, usta yönetmen Fred Zinnemann’ın imzasını taşıyan film, Kral VIII. Henry (Robert Shaw) ile inançlarından ödün vermeyen onurlu bir adamın, ünlü yazar Thomas More’un (Paul Scofield) çatışmasını anlatıyor. Boşanıp yeniden evlenmesini onaylamayan kiliseyi zorla dize getirmeye çalışan VIII. Henry, More’a yaptıkları nedeniyle şimdi en zalim İngiliz krallarından biri olarak tanınıyor. ‘Her Devrin Adamı’, 6 Oscar birden kazanmıştı.