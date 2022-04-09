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En iyi 10 paralel evren filmi

Son yıllarda paralel evrenleri konu alan filmlerin sayısı artıyor. ‘Her Şey Her Yerde Aynı Anda’nın (Everything Everywhere All at Once) gösterime girdiği hafta, sayısı çok fazla olmayan paralel evren filmlerini kötüden iyiye doğru sıraladık. Habertürk film eleştirmeni Mehmet AÇAR’ın seçkisi.

09.04.2022 - 00:29 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT
HABERTURK.COM

  • 10. TEK (2001)
    (The One)

    Çoklu evrenler arasındaki düzeni sağlayan bir kurumda çalışırken yoldan çıkan ajan Gabriel Yulaw (Jet Li), paralel evrenlerde yaşayan kendisinin 124 ayrı versiyonunu öldürmeyi hedefler. Hepsini tek tek öldürürse onlardan aldığı enerjiyle ‘The One’ (Tek) olacak ve süper güçlere sahip bir yarı tanrı olacaktır. 123’ncü Gabriel Yulaw’ı öldürdüğünde yakalanır. Ama hapishaneden kaçmayı, 124’ncü ve son Yulaw’ın yaşadığı evrene gitmeyi başarır. Fakat karşısında bu kez ciddi bir rakip vardır. Los Angeles’ta polis olan Gabriel Yulaw, yıllar içinde en az rakibi kadar güçlenmiştir. James Wong’un yazıp yönettiği bu aksiyon filmi eleştirmenler tarafından yerin dibine batırılmış ama gişelerde hiç de fena bir sonuç almamıştı.

  • 9. ÖLÜM GÜNÜN KUTLU OLSUN 2 (2019)
    (Happy Death Day 2U)

    İlk filmde üniversite öğrencisi Tree (Jessica Rothe), cinayete kurban gittiği bir günün içinde sıkışıp kalıyor ve çıkış yolu arıyordu. İkinci film, zamanı moleküler düzeyde yavaşlatmaya çalışan bir makine üzerinde çalışan Ryan'ın hikâyesi gibi başlıyor. Ryan, bebek maskeli bir katil tarafından öldürülüp yeniden aynı güne uyanınca, hikâye Tree ve erkek arkadaşı Carter'a bağlanıyor. Tree, Ryan'a yardım etmek isterken makinenin çalışmasıyla birlikte yeniden ilk filmdeki güne dönüyor... Ama farklı bir gün bu... Tree kısa sürede, çoklu evrenlerden birinde olduğunu anlıyor. Ryan ve arkadaşlarıyla birlikte makineyi yeniden çalıştırarak “kendi orijinal evreni”ne dönmek isterken, bir yandan da ilk filmdeki cinayetlere yol açan olayları değiştirmek için çaba gösteriyor. Tree'nin en önemli dezavantajı bulunduğu paralel evrendeki geçmişini hatırlamıyor oluşu... Tree'nin iki evren ya da iki kişi arasında seçim yapmak zorunda kalması, hikâyeyi daha ilgiye değer kılıyor.

  • 8. YAŞAM ŞİFRESİ (2011)
    (Source Code)

    Afganistan’da savaşan Amerikan askeri Colter Stevens (Jake Gyllenhaal), Chicago’ya giden bir banliyö treninde uyanır. Neler olduğunu anlamaya çalışırken, tanımadığı Sean Fentress adlı birinin bedeninde olduğunu keşfeder. Sonra bir bomba patlar ve Yaşam Şifresi adlı bir makinenin içinde tekrar uyanır. Ekrandaki üniformalı kadın (Vera Farmiga), yeni görevinin, trendeki bombayı ve bombacıyı bulmak olduğunu bildirir. Üstelik, Stevens’ın bunu gerçekleştirmek için her seferinde sadece 8 dakikası vardır. “Nörolojide yeni keşifler”, “zaman yolculuğu”, “paralel evrenler” gibi bilimkurgu motiflerini kullanan “Yaşam Şifresi”, ölümden sonra hayat, ruhani olgunlaşma gibi metafizik temalara da sürüklemeye çalışıyor seyircisini ama öncelikli hedefi gerilim dolu bir aksiyon… Duncan Jones, bir aksiyon yönetmeni olarak üstüne düşeni yapıyor. Seyirciyi oyalıyor ve dar mekânlarda geçen bir filmi sinemasal olarak çekici kılmayı başarıyor.

  • 7. KORALİN VE GİZLİ DÜNYA (2009)
    (Coraline)

    Neil Gaiman’ın 2002’de yayımlanan ve birçok ödül kazanan romanı, oturma odasındaki gizli geçidin ardında paralel bir evren bulan Koralin’in başına gelenleri anlatıyor. Şehir dışında yeni taşındıkları evde bilgisayarlarına gömülerek çalışan anne ve babasından istediği ilgiyi göremeyen Koralin, kendini yalnız ve mutsuz hisseder. Bahçe bakımı kataloğu hazırlayan ebeveynlerinin, kendi bahçeleriyle ilgilenmemelerini anlayamaz; onlara tepki gösterir. Geçidin ardında daha iyi bir dünya bulduğunu düşünse de bir süre sonra bu alternatif evrenin barındırdığı tehlikelerle yüzleşir. Çocukları, internet ve video oyunları gibi sahte hayal dünyalarına karşı uyarırken ebeveynlerini daha iyi anlamaya yönlendiren, stop-motion tekniğiyle çekilmiş bir animasyon.

  • 6. PARALEL EVREN (2013)
    (Coherence)

    Yaklaşık 50 bin dolar bütçeyle 5 günde çekilen filmde tanınmış oyuncular yok... Her şey sekiz arkadaşın, akşam yemeği için bir evde buluşmasıyla başlar. Cep telefonlarının bozulmasını ve elektrik kesintisini gökyüzündeki kuyruklu yıldıza bağlayıp keyiflerinin bozulmasını istemezler. Ama komşulardan yardım istemek için birkaç kişinin evden çıkmasıyla her şey tuhaflaşmaya başlar. Üstelik yaşadıkları olayları anlamlandırmaya çalıştıkça işler daha da karışır... Paralel evrenlerin birbirine girdiği bir ilişkiler kaosunun orta yerinde bulurlar kendilerini. Anlam veremedikleri bir tür paralel evren labirentine düşmüşlerdir ve nasıl çıkacaklarını hiçbiri bilmez... James Ward Byrkit'in hikâyesini Alex Manugian'la oluşturduktan sonra yazıp yönettiği “Coherence” tek mekânda geçiyor. Schrodinger’in Kedisi gibi düşünce deneyleri ve kuantum fiziğine kadar uzanıyor. “Özel efektsiz, sadece oyunculuğa ve karakterler arası ilişkilere dayalı bir bilimkurgu olabilir mi?” sorusuna verilmiş mükemmel bir yanıt.

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