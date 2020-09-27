En iyi 10 direniş filmi

CASABLANCA (1942)
‘Casablanca’nın bu kadar büyük bir klasik olmasının nedenlerinden biri, hiç kuşkusuz bir direniş öyküsü anlatması… II. Dünya Savaşı yılları sırasında Casablanca’da bir bar işleten Rick (Humphrey Bogart),savaştan ve siyasetten uzak durmaya çalışır. Ne var ki, Nazilerin, Nazi etkisi altındaki Fransız Vichy hükümetinin, ABD’ye kaçmak üzere kente kapağı atan kaçakların ve yeraltı dünyasının uğrak yeri olan bir kentte bu hiç de kolay değildir. Yıllar önce ayrıldığı eski sevgilisi (Ingrid Bergman),Çek direniş hareketinin liderlerinden biri olan eşiyle Rick’in barından içeri girdiğinde, onun için her şey daha da zorlaşır. Gösterime girdiğinde çok da ses getirmeyen ‘Casablanca’ bugün direniş üzerine çekilmiş en iyi Hollywood filmlerinden biri olarak kabul edilir.
ROMA AÇIK ŞEHİR (1945)
(Roma Citta Aperta)
İtalyan Yeni Gerçekçiliği’nin öncü filmlerinden biri… 1944 yılında işgal altındaki Roma’da, Naziler direniş hareketinin lideri Manfredi’yi yakalamaya çalışırken arkadaşları da ona yardım etmek için ellerinden geleni yapar. Savaşın hemen ardından Roma’da çekilen film, gerçekçi tarzıyla o dönemde dünya sinemasını derinden etkilemişti. Çekimlerin başladığı günlerde işgalin tam olarak bitmemiş olması, “Roma Açık Şehir”e sadece güçlü bir gerçeklik duygusu değil, yer yer bir belgesel havası da veriyor. Roberto Rossellini’nin yönettiği ‘Roma Açık Şehir’, içerdiği güçlü direniş duygusuyla İtalya’nın savaş sonrasındaki yeniden toparlanma sürecini de önceden haber veriri. Aynı zamanda dünya sinemasını derinden etkileyen İtalyan Yeni Gerçekçiliği’nin öncü filmlerinden biridir…
BİR İDAM MAHKUMU KAÇTI (1956)
(Un condamné à mort s'est échappé ou Le vent souffle où il veut)
André Devigny’nin anılarından uyarlanan film, II. Dünya Savaşı’nda Alman işgali altındaki Fransa’da geçiyor. Almanlar tarafından yakalanan ve idama mahkûm edilen Fransız direnişçi Fontaine (François Leterrier),kaçmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır. Savaş sırasında 18 ayını bir esir kampında geçiren Robert Bresson’un yönettiği film, direniş duygusunu, asla pes etmek istemeyen bir karakter üzerinden yakalamayı başarıyor. Bresson, birçok yönetmeni etkileyen kendine özgü minimalist tarzıyla benzersiz bir gerilim duygusuna ulaşıyor.
KWAI KÖPRÜSÜ (1957)
(The Bridge on the River Kwai)
Fransız yazar Pierre Boulle, 1952’de yayımlanan “Kwai Köprüsü” adlı romanında II. Dünya Savaşı’nda Uzakdoğu’daki kişisel deneyimlerinden esinlenmiş ve Japon ordusuna esir düşmüş İngiliz askerlerinin inşa ettikleri bir köprünün hikâyesini anlatmıştı. İngiliz komutan Nicholson (Alec Guinness) esaretin verdiği psikolojik baskıdan kurtulmak için inşaatı öylesine ciddiye alır ki köprüyü Büyük Britanya’nın gururu haline getirmeye çalışır. Amerikalı Shears (William Holden) ise köprüye sabotaj yapmaya kararlıdır. Esir kampı filmleriyle bir direniş öyküsünü buluşturan ve usta İngiliz yönetmen David Lean’in imzasını taşıyan ‘Kwai Köprüsü’, 7 Oscar birden kazanmıştı.
KÜLLER VE ELMAS (1958)
(Popiól i diament - Ashes and Diamonds)
Film, II. Dünya Savaşı’nın sonunda Almanya’nın resmen teslim olduğu günlerde, Polonya’nın bir kentinde geçiyor. Savaş boyunca Alman işgaline karşı birlikte direnen milliyetçi ve komünistlerin ittifakı çatırdamaya başlar… Rus ordularının Polonya’ya girmesiyle gerilim yükselir. İki milliyetçi direnişçi bir komünist lideri öldürme emri alırlar…Polonyalı usta yönetmen Andrzej Wajda’nın Savaş Filmleri Üçlemesi’nin son filmidir. Wajda, bağımsız, özgür Polonya idealinin ellerinden kaydığını gören karakterlerin ruh halleri üzerinden hüzünlü ve lirik bir filme imza atıyor; hayatlarını feda eden bir kuşağa ağıt yıkıyor.
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