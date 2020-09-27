En iyi 10 direniş filmi

CASABLANCA (1942)

‘Casablanca’nın bu kadar büyük bir klasik olmasının nedenlerinden biri, hiç kuşkusuz bir direniş öyküsü anlatması… II. Dünya Savaşı yılları sırasında Casablanca’da bir bar işleten Rick (Humphrey Bogart),savaştan ve siyasetten uzak durmaya çalışır. Ne var ki, Nazilerin, Nazi etkisi altındaki Fransız Vichy hükümetinin, ABD’ye kaçmak üzere kente kapağı atan kaçakların ve yeraltı dünyasının uğrak yeri olan bir kentte bu hiç de kolay değildir. Yıllar önce ayrıldığı eski sevgilisi (Ingrid Bergman),Çek direniş hareketinin liderlerinden biri olan eşiyle Rick’in barından içeri girdiğinde, onun için her şey daha da zorlaşır. Gösterime girdiğinde çok da ses getirmeyen ‘Casablanca’ bugün direniş üzerine çekilmiş en iyi Hollywood filmlerinden biri olarak kabul edilir.