En iyi 10 direniş filmi

KWAI KÖPRÜSÜ (1957)

(The Bridge on the River Kwai)



Fransız yazar Pierre Boulle, 1952’de yayımlanan “Kwai Köprüsü” adlı romanında II. Dünya Savaşı’nda Uzakdoğu’daki kişisel deneyimlerinden esinlenmiş ve Japon ordusuna esir düşmüş İngiliz askerlerinin inşa ettikleri bir köprünün hikâyesini anlatmıştı. İngiliz komutan Nicholson (Alec Guinness) esaretin verdiği psikolojik baskıdan kurtulmak için inşaatı öylesine ciddiye alır ki köprüyü Büyük Britanya’nın gururu haline getirmeye çalışır. Amerikalı Shears (William Holden) ise köprüye sabotaj yapmaya kararlıdır. Esir kampı filmleriyle bir direniş öyküsünü buluşturan ve usta İngiliz yönetmen David Lean’in imzasını taşıyan ‘Kwai Köprüsü’, 7 Oscar birden kazanmıştı.