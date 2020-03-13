En hızlı kilo verdiren diyet listeleri

Yaz mevsimi yaklaşmaya başlayınca kadınlar tarafından kilo verdiren diyet yemekleri merak konusu oldu. Sağlıklı ve güzel bir fiziğe kavuşmak artık çok kolay mevsiminde hormonsuz bir şekilde tüketeceğiniz meyve veya sebzeler sayesinde güzel bir fiziğe kavuşabilirsiniz. Tabi sadece besin değerlerine dikkat etmeyeceksiniz hazımsızlık sorunları oluşmaması için dikkatli bir şekilde hazırlamalısınız. Gerçekten kilo vermek istiyorsanız kendinize bir egzersiz rutini ve diyet planı oluşturmalısınız.

KİLO VERDİREN MEYVELER

Tatlı krizleriniz geldiğinde ara öğün olarak yiyebileceğiniz meyvelerle kilo vermenizi kolaylaştırır.



- Ananas

- Ahududu

- Muz

- Armut

- Greyfurt

- Portakal

- Avokado

- Elma

- Karpuz

KİLO VERDİREN DİYET YEMEK TARİFLERİ

FIRINDA KABAK MÜCVER TARİFİ

- 4 tane kabak

- Yeşil soğan

- Sıvı yağ

- Maydanoz

- Dereotu

- Beyaz peynir

- 2 tane yumurta

- 1 paket kabartma tozu

- 1 çay bardağı un

- Tuz, karabiber, pul biber

Yapılışı

- Kabakları soyun ve rendeleyin ardından kabağın suyunu çıkartarak sıkın.

- Maydanoz dereotu ve yeşil soğanı doğrayın ve peyniri çatalla ezin.

- Yumurtaları çırpın.

- Bütün malzemeleri karıştırın. Göz kararı unun miktarını ayarlayın.

- Pişirme kağıdı olan fırın tepsisinin üzerine tüm malzemeleri boşaltın.

- Son olarak 200 derece fırında pişirin.

KARNABAHAR YEMEĞİ

Malzemeler

- 500 gram Karnabahar



- 1 yemek kaşığı salça

- 1 tane soğan

- 1 tane havuç

- 2 yemek kaşığı sıvı yağ

- Yarım su bardağı

- Haşlanmış nohut

- Tuz

Yapılışı

- İlk olarak 2 yemek kaşığı yağı tencereye dökün ve soğanları kavurun.

- Havuçları soyarak istediğiniz şekilde doğrayın ve soğanla birlikte pişirmeye devam edin.

- Salçayı koyun salçayla birlikte pişirdikten sonra karnabahar ve nohutu ekleyin.

- Daha sonra yetecek kadar sıcak su ekleyin ve kısık ateşte pişmeye bırakın.

- Afiyet olsun:)

İÇ BAKLALI YAZ SALATASI TARİFİ

Malzemeler

- 8-9 yaprak marul

- 2 adet fındık turp

- Yarım su bardağı haşlanmış iç bakla

- 2 tane kayısı

- 1 adet kırmızı biber

Sosu için:

- 1 yemek kaşığı nar sirkesi

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı



- Tuz

Yapılışı :

- Marulları yıkayıp doğrayın.

- Turp, kırmızı biber ve kayısıyı doğrayın.

- Tüm malzemeleri karıştırıp sosu üzerine dökün.