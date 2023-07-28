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Türkiye'nin batı ve kuzeybatı bölgeleri sıcak hava dalgasının etkisinden çıkarak mevsim normallerine dönüyor. Güneydoğu'da ise yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor. Bu haftasonu ve yeni haftanın ilk 3 günü Türkiye genelinde taze, ferah ve güneş altında sıcak bir yaz havası yaşanacak. Neredeyse ideal yaz havası gelecek hafta perşembeye kadar büyük şehirlere nefes aldıracak, açık hava planları ya da dışarıda koşturmacalı işlerimiz varsa gelecek 6 gün hava koşulları olarak (bir yaz ortasına göre) uygun sayılır.

Hissedilen hava sıcaklıkları bugünlerde Marmara'da sabah saatleri 22-23°C'ye düşerek "acaba üzerime ince bir hırka/ceket mi alsaydım" dedirtiyor. Marmara'nın bulunduğu konum, dolayısıyla İstanbul'un havası belki de biraz da bu yüzden renkli, hareketli, sıkıntılı ama yeri gelince de bu sabahki gibi taze ve ferah olabiliyor.

Cumartesi ve pazar günleri üç büyük merkezde de güneşli geçecek. İstanbul, Ankara ve İzmir sıcakların pençesinden bir süre için kurtuldu. İzmir tabii güneş altında yine bunaltıcı olur hissedilen 40°C'leri biraz aşıyor fakat gölge ve esintili bir yerdeyseniz İzmir'de tatlı bir ilkbahar havası olacak yeridir.

İç ve Doğu Anadolu da benzer şekilde güneşleniyor, sıcaklıklar mevsim ortalamalarında hatta Kuzeydoğu kesimlerde biraz da serin tarafta kalıyoruz.

Doğu Karadeniz kıyılarında Artvin-Rize arasında bir süredir devam eden ve yer yer kuvvetli yağmur, bu gece saatleri yaklaşırken Artvin-Ardahan arasında hayatı olumsuz etkileyebilir. Bu alanın dışında Türkiye genelinde bulutları bir süre özleyeceğiz, hava çoğunlukla açık ve güneşli olacak.