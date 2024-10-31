En güzel, ayetli, dualı, anlamlı, resimli cuma mesajları
Cuma namazına kısa bir süre kalırken, cuma mesajları gündemdeki yerini aldı. Cuma namazı öncesinde birbirinize gönderebileceğiniz en güzel, resimli cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte ayetli, dualı, resimli cuma mesajları...
- 1
Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Cuma gününde camilere akın edecek İslam alemi, en güzel, resimli cuma mesajları ve sözlerini gündemine aldı. İslam dünyası için en önemli günler arasında yer alan cuma gününe özel sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel, yeni, anlamlı, ayetli, dualı, resimli cuma mesajları ve sözlerini haberimizde sizler için bir araya getirdik. İşte cumanız mübarek olsun mesajları ve hayırlı cumalar sözleri...
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RESİMLİ CUMA MESAJLARI
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.
Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.
- 3
Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...
Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...
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- 4
"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MÜBAREK OLSUN.
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Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...
Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında bilginiz var mı? O vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir. Dualarınız kabul olsun…