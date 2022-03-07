Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen ve dünyanın pek çok yerinde 8 Mart'ta kutlanan Dünya Kadınlar Günü için heyecanı bekleyiş devam ediyor. Günümüzde bazı ülkelerde resmi tatil olarak kabul edilen 8 Mart Dünya Kadınlar günü pek çok ülkede de cinsiyet eşitsizliği protestolarının yapıldığı bir gün olarak faaliyet gösteriyor.

8 MART KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

Kadına yönelik şiddetin karşısına durmak ve şiddeti önlemek adına mücadele etmek isteyenler ya da kadın erkek eşitsizliğine tepki göstermek isteyenler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözlerini araştırıyor. İşte iş arkadaşlarının, kardeşinin, arkadaşının, sevgilisinin ya da annesinin kadınlar gününü kutlamak isteyenler için en yeni ve en güzel 8 Mart Kadınlar Günü mesajları ve sözleri...