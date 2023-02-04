İşte dünyanın en sessiz odası

Dünyanın en sessiz yeri neresi, ne kadar sessiz ve ne kadar içinde kalabiliriz?

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2015 yılında Microsoft, şu an Guinness Rekorlar Kitabı'nda gezegendeki en sessiz yer olarak yer alan bir oda inşa etti.

ODADA EN FAZLA 1 SAAT DURULABİLDİ Şirketin Washington'daki genel merkezinde 'yankısız oda' olarak da bilinen yerinde çok az sayıda insan uzun süre kalmaya dayanabildi. Yetkililere göre bu odada en fazla kalan kişi 1 saat durabildi. Microsoft'taki yetkililere göre bunun nedeni ortamın inanılmaz sessiz olması. Öyle ki birkaç dakika sonra kendi kalp atışlarınızı duymaya başlıyorsunuz. Bundan birkaç dakika sonra ise kanınızın akışını bile duyabilirsiniz. Çünkü sadece ölüm anında vücut tamamen sessiz olabiliyor, bunun dışında ise sürekli çalışıyor. Ultra sessiz olduğunu düşündüğümüz ortamlar, tipik olarak insanın yaklaşık 0 desibel olan işitme eşiğinden daha yüksektir. Örneğin bir kütüphane yaklaşık 40 desibele kadar çıkabilir.

DAYANILMAZ ÇINLAMAYA DÖNÜŞEBİLİR Dış dünyadan hiçbir ses gelmediğinde, yani tam ve mutlak sessizlik sağlandığında bu yavaş yavaş kulaklarınızda dayanılmaz bir çınlamaya dönüşecektir. Bu da muhtemelen odadaki yankılanma eksikliği nedeniyle dengenizi kaybetmenize yol açacak, bu da uzamsal farkındalığınızı bozacaktır. New York Post'un haberine göre Microsoft'ta odanın baş tasarımcısı olan Hundraj Gopal konuya ilişkin "Başınızı çevirdiğinizde, bu hareketi bile duyabilirsiniz. Nefes alış verişinizi duyabiliyorsunuz ve bu ses bir noktada biraz yüksek gelmeye başlıyor. Gopal'a göre mekanın tasarımı iki yıl sürmüş. Altı kat beton ve çelikten oluşan oda, çevresindeki binadan biraz kopuk. İçeride, ses dalgalarını odaya geri dönme şansı bulmadan önce kırmak için zemine, tavana ve duvarlara fiberglas takozlar monte edilmiş. Yetkililer yankısız odanın amacının aslında hiçbir şey duymamanız değil, dışarıdaki tüm gürültüleri ortadan kaldırarak kendi vücudunuzun sonsuz seslerini duymanızı sağlamak olduğunu belirtiyor.

'DÜNYANIN EN SESSİZ ODASI'NA RAKİP Öte yandan bir başka yankısız oda da dünyanın en sessiz odası unvanını kazanmayı umuyor. Minneapolis'teki Orfield Laboratuarları'nda bulunan oda, mekânı tasarlayan Steven J. Orfield'e göre "-24,9 dBA'lık bir ölçüm elde etti. Daha önce de bu rekoru elinde bulunduruyordu. Orfield New York Times'a yaptığı açıklamada, odasının unvanını geri alması için başvuruda bulunduğunu ve şu anda Guinness Dünya Rekorları'ndan yanıt beklediğini söyledi. Guinness'ten bir temsilci Orfield'in yeni başvurusunun kendilerine ulaştığını doğruladı ve Guinness'in rekorlar yönetim ekibinin kanıtları ve test kriterlerini değerlendirme sürecinde olduğunu belirtti. * Haberin görseli Microsoft'un kendi paylaşımlarından servis edilmiştir.

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