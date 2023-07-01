Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
EN DÜŞÜK İMAM MAAŞI 2023 | Temmuz zammıyla vaiz, müezzin ve imam maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

İmam maaşları belli oluyor! 2023 Temmuz zammı sonrası en düşük imam maaşı ne kadar olacak?

Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından gözler memur zammına çevrildi. 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı oranında belirlenecek Temmuz memur zammı ile öğretmen, polis, hemşire, doktor ve imam maaşları da şekillenecek. İşte 2023 Temmuz zammı sonrası en düşük ve en yüksek imam maaşı hakkında merak edilenler...

Giriş: 01.07.2023 - 12:16 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Vaiz, müezzin ve imam-hatip maaşları Temmuz ayında yapılacak memur zammının ardından şekillenecek. 2023 yılı ilk 6 aylık enflasyon farkı ve memur toplu sözleşme zammı ile Temmuz memur maaş zammı 3 Temmuz'da netleşecek. Ocak ayında yapılan memur zammının ardından imam-hatip emekli memur maaşları bin 476 TL'den 10 bin 513 TL oldu. Vaiz maaşları ise 10.647 TL'den 12 bin 400'e yükseldi. Memur zammı için gözler TBMM'ye çevrilirken "2023 Temmuz zammıyla vaiz, müezzin ve imam maaşları ne kadar, kaç TL olacak?" araştırmaları hız kazandı. İşte 2023 en düşük ve en yüksek imam maaşları...

  •  

    2023 EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK İMAM HATİP MAAŞLARI KAÇ TL?

     

    2023 Ocak ayı memur zammı ile imam-hatip emekli memur maaşları 7 bin 476 TL'den 10 bin 513 TL'ye yükseldi. Vaiz maaşları ise 10.647 TL'den 12 bin 400'e yükseldi.

  • TEMMUZ ZAMMI SONRASI İMAM MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

    En düşük imam maaşı, Temmuz memur maaş zammının açıklanmasının şekillenecek.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.