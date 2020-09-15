AA

En çok kazanan futbolcular açıklandı. Forbes dergisinin maaş, sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi, 126 milyon dolar'la 2020 yılının en fazla kazanan futbolcusu oldu.

Messi'nin ardından İtalya ekibi Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, 117 milyon dolar kazancıyla ikinciliği elde etti.

Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımında görev yapan Brezilyalı Neymar, 96 milyon dolar geliriyle üçüncü sıraya yerleşti.

Bu yılın en fazla kazanan ilk 10 futbolcusu şöyle:

Futbolcu Kulüp Gelir (dolar) 1 Lionel Messi Barcelona 126 milyon 2 Cristiano Ronaldo Juventus 117 milyon 3 Neymar PSG 96 milyon 4 Kylian Mbappe PSG 42 milyon 5 Muhammed Salah Liverpool 37 milyon 6 Paul Pogba Manchester United 34 milyon 7 Antoine Griezmann Barcelona 33 milyon 8 Gareth Bale Real Madrid 29 milyon 9 Robert Lewandowski Bayern Münih 28 milyon 10 David De Gea Manchester United 27 milyon