20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokak kısıtlaması, 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı. Alınan bu iki tedbir, boşanan çiftler arasındaki çocuk tesliminde güçlük yaşanmasına hatta zaman zaman suiistimale neden oldu. Çocuklarının velayeti kendisinde olan bazı ebeveynler, kısıtlamaları bahane ederek, çocuklarını eşlerine teslim etmiyor. Ya da eş zaten hafta sonu sokağa çıkamadığından çocukları alamıyor.
KONU YARGIYA TAŞINDI
Çocukları ile sadece hafta sonu kişisel temas kurmasına mahkemece karar verilen ebeveynler de kısıtlamadan muaf tutulmayı talep etti. Bununla da kalmadı. Bir baba konuyu yargıya taşıdı…
BABA GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME İMKANI İSTEDİ
Konya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi’ne yapılan başvuruda baba, icra iflas işlemlerinin durdurulması ve sokağa çıkma kısıtlamaları gerekçe gösterdi… ”Çocuğumla haftada iki gün görüşme hakkım var ama kullanamıyorum. Bu günlerde görüntülü görüşmemize imkan tanınsın” dedi…
MAHKEME TALEBİ KABUL ETTİ
Mahkeme babanın bu talebini kabul etti. Ve üç yaşındaki çocuk ile babasının haftada iki gün ve belirli bir saatte cep telefonu uygulaması üzerinden görüntülü görüştürülmesine karar verdi. Boşanan çiftlerin çocuklarının velayeti anne ya da babadan birine veriliyor. Ancak velayeti alamayan ebeveyne, çocukları ile haftanın belirli günleri veya bayram gibi özel günlerde görüşme olanağı tanınıyor...
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