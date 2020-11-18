Ulusal Yüzme Ligi'ndeki başarılarıyla ülkemizi temsil eden Emre Sakçı, Türkiye'ye döndü. Sakçı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile basın toplantısı düzenledi.

Emre Sakçı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bütün amatör sporlarda daha iyiye gideceğiz. Başkanım Ali Koç'a çok teşekkür ederim, bize ağabey gibi yaklaştı. Annemle konuşur gibi sizinle konuşmak çok özeldi, sağolun varolun. Ülkeme yakışır şekilde yarışacağım. Olimpiyatlarda elimden gelen en iyi performansı yaratacağım. Nice farklı isimler çıksın, sadece bir Naim, bir Emre olmasın. İnşallah bir kültür yaratacağız ve sonra yaşatacağız. Hep farklı olmaya çalışıyorum. Farkı yaratmak için farklı olmak lazım. Farklı değerler olunca çok daha büyüyüp güçleneceğiz."

ALİ KOÇ'TAN ÖVGÜ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise şu ifadeleri kullandı:

"Emre'nin bugünlere gelmesini sağlayan herkese şükranlarımı sunarım. Emre için her şey daha yeni başlıyor. En büyük hedefi olimpiyatlar. İnşallah bize daha nice başarılar yaşatır. Emre'yi dinledikçe bir Spor Bakanı profili görüyorum. İçim açılıyor o konuştukça. İleride idol olabilecek kapasitede bir çocuk. Emre'nin ailesinde çok Fenerbahçeli yok. Babası koyu Beşiktaşlı, dayıları Galatasaraylı. Ama Emre hiç vazgeçmiyor Fenerbahçe sevdasından."