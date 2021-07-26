Emre Mor kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.
Henüz 18 yaşındayken A Milli Takımımız'da gösterdiği performansla tüm dünyanın dikkatini çeken Emre'nin kariyeri beklendiği gibi gelişmemişti. Messi benzetmeleri yapılan Emre Mor, 2016'da 9 milyon 750 bin euro karşılığında Dortmund'a transfer olurken 1 sezon sonra Celta Vigo'nun yolunu tuttu. İspanyol ekibi Emre Mor için 13 milyon euro ödemişti.
Celta'da bekleneni veremeyince Galatasaray ve Olympiakos'a kiralandı. Eleştirilerin hedefi haline gelen Emre Mor, La Liga'da 44 maça çıkarken sadece 1 gol attı ve 3 asist yaptı.
Celta ile 1 sezon daha sözleşmesi olan Emre Mor, kariyerinde değişiklik yapmaya karar verdi.
RAIOLA İLE ANLAŞTI
Emre Mor, Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Erlin Haaland gibi isimlerin temsilciliğini yapan dünyaca ünlü menajer Mino Raiola ile anlaştığını açıkladı.
24 yaşındaki futbolcu, konuyla ilgili şunları söyledi:
Başka bir kulüpte yeni başlangıç yapmak için Mino Raiola ile anlaştım. Dünyanın en iyi menajerlerinden birine sahibim. Beni güzel bir projenin parçası olacağım yere götürmek için çalışıyor. Şu an yeni bir ortama ve yeni bir başlangıca ihtiyacım var. Bu değişikliğin iyi geleceğini düşünüyorum. Tekrar en iyi halimi gösterme zamanı geldi.
Celta Vigo bonservissiz olarak ayrılmama izin verdi. Ancak bir sorun çıkarsa, takımda şans bulmak için her şeyi yapacağım. Benim için önemli olan para değil. Yeni takımımda paraya değil forma giymeye önem vereceğim. Beni eski günlerime döndürecek, kariyerimin yeniden başlamasına olanak sağlayacak bir takıma gideceğim.
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