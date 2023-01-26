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Fenerbahçe'nin idmanında Emre Mor´a sürpriz

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Geçtiğimiz günlerde köpeğini kaybeden Emre Mor´a takım arkadaşları labrador cinsi yavru köpek hediye etti.

Giriş: 26.01.2023 - 11:35 | Güncelleme: ABONE OL
Emre Mor'a sürpriz!
İHA

Spor Toto Süper Lig´in 21´inci haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Fenerbahçe´de hazırlıklar devam ediyor.

Samandıra Can Bartu Tesisleri´nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirdi. Isınma ve koşu ile başlayan idman istasyon çalışmaları ile sürdü.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan King, Osayi-Samuel ve Pedro, idmanda yer almadı. Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

EMRE MOR´A SÜRPRİZ

Fenerbahçe´de Emre Mor´a takım arkadaşları idman öncesinde sürpriz yaptı. Geçtiğimiz günlerde köpeğini kaybeden Emre Mor´a takım arkadaşları labrador cinsi yavru köpek hediye etti. Arkadaşlarının sürprizinden dolayı çok mutlu olan Emre Mor, duygulu anlar yaşadı.

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